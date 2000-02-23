Раздел: Авто
ЗАЗ выпустил новую модель автобуса
Транспорт рассчитан на перевозку 48 пассажиров.
Запорожский автомобилестроительный завод выпустил в свет новую модель автобуса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Суббота Плюс.
Новый автобус ЗАЗ IVAN A08 выпускается в двух модификациях: пригородных и школьный. Автобус укомплектован дизельным двигателем стандарта Евро-5.
Максимальная скорость достигает девяноста километров в час, а расход топлива составит семнадцать литров на сто километров.
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Общая вместимость – сорок восемь пассажиров, а для сидения рассчитано двадцать восемь мест.
Запорожский автомобилестроительный завод выпустил в свет новую модель автобуса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Суббота Плюс.
Новый автобус ЗАЗ IVAN A08 выпускается в двух модификациях: пригородных и школьный. Автобус укомплектован дизельным двигателем стандарта Евро-5.
Максимальная скорость достигает девяноста километров в час, а расход топлива составит семнадцать литров на сто километров.
Читайте также: Volkswagen показала обновленный Multivan
Общая вместимость – сорок восемь пассажиров, а для сидения рассчитано двадцать восемь мест.
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