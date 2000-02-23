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Раздел: Авто  
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ЗАЗ выпустил новую модель автобуса

ЗАЗ выпустил новую модель автобуса Транспорт рассчитан на перевозку 48 пассажиров.

Запорожский автомобилестроительный завод выпустил в свет новую модель автобуса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Суббота Плюс.

Новый автобус ЗАЗ IVAN A08 выпускается в двух модификациях: пригородных и школьный. Автобус укомплектован дизельным двигателем стандарта Евро-5.

Максимальная скорость достигает девяноста километров в час, а расход топлива составит семнадцать литров на сто километров.

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Общая вместимость – сорок восемь пассажиров, а для сидения рассчитано двадцать восемь мест.

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 Теги: ЗАЗ, автобус

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