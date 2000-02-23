Раздел: Авто
Обновленный Nissan Juke засняли на дорожных тестах
Автомобиль представят летом этого года.
Фотошпионам удалось запечатлеть новый компактный кроссовер во время испытаний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Японский автопроизводитель начал тестировать новое поколение кроссовера Nissan Juke. По снимкам, которые удалось сделать фотошпионам можно отметить, что новинка сохранит пропорции, а также получит узкие фары и скрытые ручки дверей.
К слову, ранее главный дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса сообщал, что новый компактный паркетник будет непохожим на прежнюю модель.
В основу новинки легла модульная платформа CMF-B от альянса Renault-Nissan. Предварительно известно, что в линейку двигателей войдут 1,5-литровый турбированный дизельный мотор, а также 1,0- и 1,6-литровые бензиновые агрегаты. Также компания представит и полностью электрическую версию модели.
Читайте также: ЗАЗ выпустил новую модель автобуса
Презентация новой генерации кроссовера Nissan Juke должна состояться уже летом текущего года.
Фотошпионам удалось запечатлеть новый компактный кроссовер во время испытаний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Японский автопроизводитель начал тестировать новое поколение кроссовера Nissan Juke. По снимкам, которые удалось сделать фотошпионам можно отметить, что новинка сохранит пропорции, а также получит узкие фары и скрытые ручки дверей.
К слову, ранее главный дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса сообщал, что новый компактный паркетник будет непохожим на прежнюю модель.
В основу новинки легла модульная платформа CMF-B от альянса Renault-Nissan. Предварительно известно, что в линейку двигателей войдут 1,5-литровый турбированный дизельный мотор, а также 1,0- и 1,6-литровые бензиновые агрегаты. Также компания представит и полностью электрическую версию модели.
Читайте также: ЗАЗ выпустил новую модель автобуса
Презентация новой генерации кроссовера Nissan Juke должна состояться уже летом текущего года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
419
0
Оставьте свой комментарий