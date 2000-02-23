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Раздел: Авто  
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Tesla Model X удивила своей энергоэффективностью

Tesla Model X удивила своей энергоэффективностью Модель обогнала другие премиальные кроссоверы.

С появлением на рынке новых электрических внедорожников премиум-класса Tesla со своим Model X ощущает некоторую конкуренцию. Однако, сейчас компании Маска волноваться сильно не стоит – по ряду важных параметров ее SUV превосходит соперников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

В частности, силами немецкой компанией по аренде электромобилей nextmove недавно был проведен тест на энергоэффективность кроссоверов Tesla, Audi и Jaguar, в ходе которого было определено заметное преимущество калифорнийского вседорожника.

На испытания были взяты предсерийный Audi e-tron (поставки официально еще не начались), питающийся от АКБ емкостью 95-киловатт-часов, Tesla Model X 90D с аккумуляторной батареей на 90 кВтч и Jaguar I-Pace, который также оснащен блоком емкостью 90 кВтч. Все три автомобиля одновременно отправились в заезд по автобану протяженностью 87 км между аэропортом Мюнхена и Ландсхутом в Германии, где они они двигались параллельно друг другу на скорости 120 км/ч В итоге, победителем оказалась Тесла – со впечатляющим отрывом.

«В прямом сравнении Tesla Model X (коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,25) показал лучшие результаты. Расход энергии составил 24,8 кВт ч на 100 к. Audi e-tron (коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,27) показал потребление на 23% больше – 30,5 кВтч/100 км. Jaguar I- Pace (коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,29) показал результат в 31,3 кВт ч/100 км, что на 26% больше, чем у Model X».

Цифры наглядно показывают, что кроссоверу Тесла необходимо гораздо меньше энергии для питания:

Tesla Model X удивила своей энергоэффективностью


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Наконец, в nextmove «взяли» еще и Tesla Model X100D (самый дальнобойный электрокроссовер на сегодняшний день), чтобы показать преимущество этого SUV`а над вышеупомянутой троицей:

Tesla Model X удивила своей энергоэффективностью


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 Теги: Tesla, Model X

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