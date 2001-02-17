Раздел: Авто
Volvo показала обновленную модель XC90
Шведский бренд представил обновленный полноразмерный паркетник.
Внешность обновленного Volvo XC90 отличается от предшественника иной решеткой радиатора, новой гаммой расцветок кузова, а также линейкой колесных дисков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Интерьер модели имеет новые варианты отделки. Кроме этого рестайлинговый XC90 теперь доступен с шестиместным салоном, притом что ранее предлагались только четырехместный вариант Excellence, а также пяти- и 7-местная конфигурация.
Что касается технических характеристик, то новинку оснастили системой рекуперации кинетической энергии при торможении. Также сообщается, что новый электродвигатель позволяет на 15% сократить расход топлива и минимизировать вредные выбросы в городском режиме движения. Новые силовые агрегаты с системой рекуперации в гамме Volvo XC90 получат дополнительное обозначение литерой «B».
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Производство новинки будет налажено уже в мае 2019 года.
Внешность обновленного Volvo XC90 отличается от предшественника иной решеткой радиатора, новой гаммой расцветок кузова, а также линейкой колесных дисков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Интерьер модели имеет новые варианты отделки. Кроме этого рестайлинговый XC90 теперь доступен с шестиместным салоном, притом что ранее предлагались только четырехместный вариант Excellence, а также пяти- и 7-местная конфигурация.
Что касается технических характеристик, то новинку оснастили системой рекуперации кинетической энергии при торможении. Также сообщается, что новый электродвигатель позволяет на 15% сократить расход топлива и минимизировать вредные выбросы в городском режиме движения. Новые силовые агрегаты с системой рекуперации в гамме Volvo XC90 получат дополнительное обозначение литерой «B».
Читайте также: Обновленный Nissan Juke засняли на дорожных тестах
Производство новинки будет налажено уже в мае 2019 года.
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