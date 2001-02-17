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Раздел: Авто  
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Volvo показала обновленную модель XC90

Volvo показала обновленную модель XC90 Шведский бренд представил обновленный полноразмерный паркетник.

Внешность обновленного Volvo XC90 отличается от предшественника иной решеткой радиатора, новой гаммой расцветок кузова, а также линейкой колесных дисков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Интерьер модели имеет новые варианты отделки. Кроме этого рестайлинговый XC90 теперь доступен с шестиместным салоном, притом что ранее предлагались только четырехместный вариант Excellence, а также пяти- и 7-местная конфигурация.

Что касается технических характеристик, то новинку оснастили системой рекуперации кинетической энергии при торможении. Также сообщается, что новый электродвигатель позволяет на 15% сократить расход топлива и минимизировать вредные выбросы в городском режиме движения. Новые силовые агрегаты с системой рекуперации в гамме Volvo XC90 получат дополнительное обозначение литерой «B».

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Производство новинки будет налажено уже в мае 2019 года.

Volvo показала обновленную модель XC90


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 Теги: Volvo, XC90

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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