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Раздел: Авто  
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Mitsubishi заинтриговала тизером нового электрического кроссовера

Mitsubishi заинтриговала тизером нового электрического кроссовера Показанная модель Engelberg Tourer напоминает предыдущий GT-PHEV.

Компания Mitsubishi готовит к презентации новый концептуальный электрический кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Назван автомобиль в честь швейцарской горы Engelberg Tourer (переводится как «Гора ангелов»). Об экстерьере можно судить пока только по первому тизеру, но сразу бросается в глаза стильная оптика, гладкие обтекаемые формы и небольшой спойлер.

Стоит отметить, что модель очень похожа внешне на концептуальный Mitsubishi GT-PHEV, презентованный в 2016 году. Начинка автомобиля пока держится в секрете, но ожидается, что электрокар будет оснащен 3-мя элетромоторами и полным приводом.

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Официальная презентация концепт-кара с электромотором состоится на автосалоне в Женеве, который откроет свои двери уже 5 марта.

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 Теги: Mitsubishi, Engelberg

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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