Как избежать штрафа "евробляхерам", не успевающим с растаможкой

Из 640 тысяч "евроблях" растаможили около 200 тысяч.



Растаможка евроблях в Украине стала обязательной после принятия законопроектов 8487 и 8488 25 ноября, а 22 февраля закончился льготный период, когда каждый владелец машины на европейских номерах мог растаможить автомобиль со скидкой 50%. Но за почти три месяца из 640 тысяч "евроблях" украинские номера получили около 200 тысяч. Сейчас владельцы "евроблях" имеют еще три месяца, чтобы решить: заплатить все сборы по полной ставке или вывезти машину назад за рубеж. В противном случае собственники таких авто будут обязаны выплатить штрафы до 170 тысяч гривен, а их машину могут конфисковать. Об этом рассказала Зоя Быстрова, начальник управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни, передает



Зоя Быстрова рассказала, почему под зданием таможенного контроля в Киеве нет огромных очередей на растаможку.



"У нас ведется электронное декларирование, мы сотрудничаем с таможенными брокерами, собственниками автомобилей, в электронном формате. Кроме того, законом дается временный порядок для автомобилей с еврорегистрацией – машине не обязательно заезжать в зону таможенного контроля. Туда надо заезжать, когда электронная декларация находится в работе и выставлено сообщение, что надо заехать для идентификации. То есть если по законодательству весь транспорт, пересекая границу, сразу едет в зону таможенного контроля, то для машин с еврономерами есть исключение. Машина заезжает, ее фотографируют, и больше находиться в зоне таможенного контроля не надо", - рассказывает чиновница.



Она также рассказала, что владельцев автомобилей на европейских номерах может ожидать приятный сюрприз в виде продления льготного периода еще на три месяца. Такой законопроект сейчас рассматривается в парламенте. При этом, если "евробляхеры" будут избегать процедуры закрепления украинских номеров, возможны огромные штрафы, которые будут выписываться не только таможенниками, но и полицией.



"Я думаю, за следующие три месяца не сократится количество желающих растаможиться, если они понимают, что автомобиль того стоит. К тому же, есть второй период растаможки – до 24 мая. То есть еще можно подумать о растаможке, поскольку потом будут очень больше штрафы. И полномочия выписывать штрафы будут не только у таможенных органов, но и у полиции. У нас будет общая база, в которой мы будем обмениваться данными о нарушителях", - добавила Быстрова.



По мнению чиновницы, причин, по которым растаможилось всего 200 тысяч из 640 тысяч автомобилей всего две: несоответствие стандартам Евро-2 и низкая стоимость самих автомобилей. Если тенденция продолжится до 24 мая, владельцам таких автомобилей грозит конфискация машин.



"Конфискация – это последняя мера. Авто могут конфисковать, если машина находится на территории Украины с нарушением условий и сроков более 30 дней. Если 30 дней и более – или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация", - добавила она.



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Зоя Быстрова также рассказала, что нужно делать, чтобы избежать санкций и не растаможивать авто. В Министерстве финансов тем, кто не растаможится до 24 мая, предлагают два пути: вывезти машины обратно за границу или разобрать на запчасти.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Растаможка евроблях в Украине стала обязательной после принятия законопроектов 8487 и 8488 25 ноября, а 22 февраля закончился льготный период, когда каждый владелец машины на европейских номерах мог растаможить автомобиль со скидкой 50%. Но за почти три месяца из 640 тысяч "евроблях" украинские номера получили около 200 тысяч. Сейчас владельцы "евроблях" имеют еще три месяца, чтобы решить: заплатить все сборы по полной ставке или вывезти машину назад за рубеж. В противном случае собственники таких авто будут обязаны выплатить штрафы до 170 тысяч гривен, а их машину могут конфисковать. Об этом рассказала Зоя Быстрова, начальник управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК Зоя Быстрова рассказала, почему под зданием таможенного контроля в Киеве нет огромных очередей на растаможку."У нас ведется электронное декларирование, мы сотрудничаем с таможенными брокерами, собственниками автомобилей, в электронном формате. Кроме того, законом дается временный порядок для автомобилей с еврорегистрацией – машине не обязательно заезжать в зону таможенного контроля. Туда надо заезжать, когда электронная декларация находится в работе и выставлено сообщение, что надо заехать для идентификации. То есть если по законодательству весь транспорт, пересекая границу, сразу едет в зону таможенного контроля, то для машин с еврономерами есть исключение. Машина заезжает, ее фотографируют, и больше находиться в зоне таможенного контроля не надо", - рассказывает чиновница.Она также рассказала, что владельцев автомобилей на европейских номерах может ожидать приятный сюрприз в виде продления льготного периода еще на три месяца. Такой законопроект сейчас рассматривается в парламенте. При этом, если "евробляхеры" будут избегать процедуры закрепления украинских номеров, возможны огромные штрафы, которые будут выписываться не только таможенниками, но и полицией."Я думаю, за следующие три месяца не сократится количество желающих растаможиться, если они понимают, что автомобиль того стоит. К тому же, есть второй период растаможки – до 24 мая. То есть еще можно подумать о растаможке, поскольку потом будут очень больше штрафы. И полномочия выписывать штрафы будут не только у таможенных органов, но и у полиции. У нас будет общая база, в которой мы будем обмениваться данными о нарушителях", - добавила Быстрова.По мнению чиновницы, причин, по которым растаможилось всего 200 тысяч из 640 тысяч автомобилей всего две: несоответствие стандартам Евро-2 и низкая стоимость самих автомобилей. Если тенденция продолжится до 24 мая, владельцам таких автомобилей грозит конфискация машин."Конфискация – это последняя мера. Авто могут конфисковать, если машина находится на территории Украины с нарушением условий и сроков более 30 дней. Если 30 дней и более – или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация", - добавила она.Зоя Быстрова также рассказала, что нужно делать, чтобы избежать санкций и не растаможивать авто. В Министерстве финансов тем, кто не растаможится до 24 мая, предлагают два пути: вывезти машины обратно за границу или разобрать на запчасти.





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