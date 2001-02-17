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Раздел: Авто  
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Фотошпионы показали новый Corvette

Фотошпионы показали новый Corvette Снимки содержат интересные детали.

За последние пару месяцев мы видели много по-настоящему крутых визуализаций американского спортивного купе Corvette со средним расположением двигателя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Сегодня же в зарубежных СМИ появилась очередная серия «шпионских» фото долгожданной новинки. Сообщается, что автомобиль был замечен на юго-востоке Мичигана, недалеко от испытательного полигона концерна GM.

Компания Chevrolet входит в состав американского концерна General Motors.

Надо сказать, что эти снимки содержат некоторые интересные детали, которых мы не видели раньше.

Мы можем заглянуть через камуфляжное покрытие, скрывающие передние и задние фонари новинки. Мы можем увидеть очертания дизайна, особенно спереди, где мы видим мультиматричную светодиодную установку с белой полосой в верхней части, которая также является оранжевым сигналом поворота.

Надо сказать, что передняя и задняя оптика спортивного купе уже являются серийными и в них есть существенное сходство с текущей моделью Corvette.

Новое поколение модели, которое получит индекс C8, имеет более агрессивный спойлер, с активными аэродинамическими элементами. Напомним, что мы также видели тестовые автомобили новинки с очень тонким спойлером. Судя по всему, задний бампер получит новый диффузор – уж очень неоднозначно выглядит эта деталь экстерьера.

Крупный план переднего бампера показывает нам большие воздухозаборники по углам, которые мы видели на предыдущих тестовых прототипах. Линии кузова на капоте четко определены. В центре находится какая-то деталь, мы предполагаем, что это специально устройство, которое нужно для тестирования.

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Самый важный вопрос из всех - когда наконец нам покажут новый Corvette? Точных данных об этом пока что нет.
Фотошпионы показали новый Corvette
Фотошпионы показали новый Corvette
Фотошпионы показали новый Corvette


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 Теги: Corvette, тесты, фото

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Сегодня, 11:08 » Автор: Алена Шимко
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