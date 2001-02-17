Раздел: Авто
Фотошпионы показали новый Corvette
Снимки содержат интересные детали.
За последние пару месяцев мы видели много по-настоящему крутых визуализаций американского спортивного купе Corvette со средним расположением двигателя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Сегодня же в зарубежных СМИ появилась очередная серия «шпионских» фото долгожданной новинки. Сообщается, что автомобиль был замечен на юго-востоке Мичигана, недалеко от испытательного полигона концерна GM.
Компания Chevrolet входит в состав американского концерна General Motors.
Надо сказать, что эти снимки содержат некоторые интересные детали, которых мы не видели раньше.
Мы можем заглянуть через камуфляжное покрытие, скрывающие передние и задние фонари новинки. Мы можем увидеть очертания дизайна, особенно спереди, где мы видим мультиматричную светодиодную установку с белой полосой в верхней части, которая также является оранжевым сигналом поворота.
Надо сказать, что передняя и задняя оптика спортивного купе уже являются серийными и в них есть существенное сходство с текущей моделью Corvette.
Новое поколение модели, которое получит индекс C8, имеет более агрессивный спойлер, с активными аэродинамическими элементами. Напомним, что мы также видели тестовые автомобили новинки с очень тонким спойлером. Судя по всему, задний бампер получит новый диффузор – уж очень неоднозначно выглядит эта деталь экстерьера.
Крупный план переднего бампера показывает нам большие воздухозаборники по углам, которые мы видели на предыдущих тестовых прототипах. Линии кузова на капоте четко определены. В центре находится какая-то деталь, мы предполагаем, что это специально устройство, которое нужно для тестирования.
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Самый важный вопрос из всех - когда наконец нам покажут новый Corvette? Точных данных об этом пока что нет.
За последние пару месяцев мы видели много по-настоящему крутых визуализаций американского спортивного купе Corvette со средним расположением двигателя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Сегодня же в зарубежных СМИ появилась очередная серия «шпионских» фото долгожданной новинки. Сообщается, что автомобиль был замечен на юго-востоке Мичигана, недалеко от испытательного полигона концерна GM.
Компания Chevrolet входит в состав американского концерна General Motors.
Надо сказать, что эти снимки содержат некоторые интересные детали, которых мы не видели раньше.
Мы можем заглянуть через камуфляжное покрытие, скрывающие передние и задние фонари новинки. Мы можем увидеть очертания дизайна, особенно спереди, где мы видим мультиматричную светодиодную установку с белой полосой в верхней части, которая также является оранжевым сигналом поворота.
Надо сказать, что передняя и задняя оптика спортивного купе уже являются серийными и в них есть существенное сходство с текущей моделью Corvette.
Новое поколение модели, которое получит индекс C8, имеет более агрессивный спойлер, с активными аэродинамическими элементами. Напомним, что мы также видели тестовые автомобили новинки с очень тонким спойлером. Судя по всему, задний бампер получит новый диффузор – уж очень неоднозначно выглядит эта деталь экстерьера.
Крупный план переднего бампера показывает нам большие воздухозаборники по углам, которые мы видели на предыдущих тестовых прототипах. Линии кузова на капоте четко определены. В центре находится какая-то деталь, мы предполагаем, что это специально устройство, которое нужно для тестирования.
Читайте также: Фотошпионы показали Chevrolet Corvette 2020
Самый важный вопрос из всех - когда наконец нам покажут новый Corvette? Точных данных об этом пока что нет.
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