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Водителями напомнили о "мелочи", способной лишить прав
Как вести себя на «зебре».
Отказ от предоставления преимущества в движении человеку на пешеходном переходе может повлечь за собой серьезное наказание для водителя. Автомобилисту грозит наложение взыскания от 250 грн до 680 грн и лишение водительского удостоверения на срок до одного года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Юристы организации «Дорожный адвокат» напоминают, что каждый водитель, как минимум, несколько раз в день на «зебре» задумывается: проехать первым или пропустить пешехода?
В это же время, пешеход не задумывается над вопросом «кто первый», поскольку на «зебре» должен всегда водитель. А это все потому, что у нас пешеходов не штрафуют.
Иногда у водителя сдают нервы: водитель спешит, а пешеходы на «зебре» будто в замедленном режиме съемки. Поэтому часто водитель принимает решение успеть проехать «зебру» перед пешеходом.
Однако, в этой ситуации за непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах водитель рискует получить штраф в размере 255 грн. И это при обычных обстоятельствах.
Если же эти нарушения заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость или принять другие меры для безопасности движения, водитель могут оштрафовать уже на 680 грн или могут лишить права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
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Поэтому, на пешеходном переходе все же целесообразно отдать предпочтение пешеходу.
Отказ от предоставления преимущества в движении человеку на пешеходном переходе может повлечь за собой серьезное наказание для водителя. Автомобилисту грозит наложение взыскания от 250 грн до 680 грн и лишение водительского удостоверения на срок до одного года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Юристы организации «Дорожный адвокат» напоминают, что каждый водитель, как минимум, несколько раз в день на «зебре» задумывается: проехать первым или пропустить пешехода?
В это же время, пешеход не задумывается над вопросом «кто первый», поскольку на «зебре» должен всегда водитель. А это все потому, что у нас пешеходов не штрафуют.
Иногда у водителя сдают нервы: водитель спешит, а пешеходы на «зебре» будто в замедленном режиме съемки. Поэтому часто водитель принимает решение успеть проехать «зебру» перед пешеходом.
Однако, в этой ситуации за непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах водитель рискует получить штраф в размере 255 грн. И это при обычных обстоятельствах.
Если же эти нарушения заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость или принять другие меры для безопасности движения, водитель могут оштрафовать уже на 680 грн или могут лишить права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
Читайте также: Украинским водителями могут разрешить ездить без прав: как это будет
Поэтому, на пешеходном переходе все же целесообразно отдать предпочтение пешеходу.
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