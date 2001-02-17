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Раздел: Авто  
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Раскрыта внешность кросс-купе Renault Arkana

Раскрыта внешность кросс-купе Renault ArkanaКупе-кроссовер Renault Arkana построен на модернизированной платформе B0.

Бразильский Национальный институт промышленной собственности (INPI) зарегистрировал патентные изображения локализованной версии кросс-купе Renault Arkana. Модель разработана специально для рынков развивающихся стран.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Купе-кроссовер Renault Arkana построен на модернизированной платформе B0, его дизайн - заслуга сотрудников французского дизайн-центра марки.

Серийная «Аркана» получит «абсолютно новый силовой агрегат», предположительно, турбомотор объемом 1,33 литра, разработанный совместно с Daimler. Вседорожник предложат с «механикой» или вариатором, а также передним или полным приводом.

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Выпуск бразильского аналога начнутся позже - на конвейер завода в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс кроссовер встанет в 2021 году.

Раскрыта внешность кросс-купе Renault Arkana
Раскрыта внешность кросс-купе Renault Arkana
Раскрыта внешность кросс-купе Renault Arkana





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 Теги: Renault Arkana, кросс-купе

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