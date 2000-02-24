Раздел: Авто
Peugeot показала, как будет выглядеть модель 208
Внешний вид автомобиля рассекретили до премьеры.
На днях были опубликованы изображения 208 новой генерации хетчбэка Peugeot, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По снимкам можно отметить, что экстерьер обновленного французского хэтча стал спортивней и динамичней.
Этого удалось достичь благодаря длинному рельефному капоту и выштамповкам на боковых панелях. Кроме того новый Peugeot 208 получил светодиодную оптику.
Кроме того новинка имеет и некоторые изменения в интерьере хэтчбека. Модель оснастят панелью приборов, расположенной в специальной ниже, а также изменятся дефлекторы вентиляции и некоторые кнопки.
Читайте также: В Сети показали Porsche 911 Turbo нового поколения
По мнению экспертов, новое поколение Peugeot 208 оснастят полностью электрической силовой установкой, которую позаимствуют у DS3 Crossback E-Tense. Мощность агрегата составляет 136 л.с., а запас хода на одном заряде батареи емкостью 50 кВт/ч достигает около 300 километров.
На днях были опубликованы изображения 208 новой генерации хетчбэка Peugeot, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По снимкам можно отметить, что экстерьер обновленного французского хэтча стал спортивней и динамичней.
Этого удалось достичь благодаря длинному рельефному капоту и выштамповкам на боковых панелях. Кроме того новый Peugeot 208 получил светодиодную оптику.
Кроме того новинка имеет и некоторые изменения в интерьере хэтчбека. Модель оснастят панелью приборов, расположенной в специальной ниже, а также изменятся дефлекторы вентиляции и некоторые кнопки.
Читайте также: В Сети показали Porsche 911 Turbo нового поколения
По мнению экспертов, новое поколение Peugeot 208 оснастят полностью электрической силовой установкой, которую позаимствуют у DS3 Crossback E-Tense. Мощность агрегата составляет 136 л.с., а запас хода на одном заряде батареи емкостью 50 кВт/ч достигает около 300 километров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
583
0
Оставьте свой комментарий