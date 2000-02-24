» » Ford Territory стал полностью электрическим кроссовером
Раздел: Авто  
0

Ford Territory стал полностью электрическим кроссовером

Ford Territory стал полностью электрическим кроссовером Компания обновила эту модель.

Новый бюджетный кроссовер Ford Territory, построенный на базе китайского JMC Yusheng S330, теперь будет выпускаться в полностью электрической модификации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Судя по всему, компания Ford стремится войти в электрифицированный автомобильный сегмент. Недавние шпионские фотографии обновленного Territory нам явно на это указывают. Тестовый прототип получил две штатные розетки для зарядки. Судя по всему, одна из них (впереди за логотипом) будет использоваться для быстрой зарядки, а вторая (на месте горловины бензобака) будет использоваться в качестве зарядного разъема в домашних условиях.

Пока компания не стремится раскрывать подробности электрической силовой установки. Но судя по доступному сегменту, а также по тому, что стандартная версия оснащается 1,5-литровым турбомотором на 143 «лошади», то электрическая версия получит аналогичные параметры. А вот запас хода может составить всего 200 км пути.

Напомним, что Ford Territory построен на базе китайского кроссовера JMC Yusheng S330. Однако несмотря на китайское происхождение, модель оснащается фирменным комплексом безопасности Ford Co-Pilot360.

Читайте также: Peugeot показала, как будет выглядеть модель 208

Стоимость на стандартную версию в Поднебесной начинаются от 17 700 долларов. Электрифицированная модификация будет значительно дороже.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ford Territory, электромобиль

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх