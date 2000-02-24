Раздел: Авто
Ford Territory стал полностью электрическим кроссовером
Компания обновила эту модель.
Новый бюджетный кроссовер Ford Territory, построенный на базе китайского JMC Yusheng S330, теперь будет выпускаться в полностью электрической модификации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Судя по всему, компания Ford стремится войти в электрифицированный автомобильный сегмент. Недавние шпионские фотографии обновленного Territory нам явно на это указывают. Тестовый прототип получил две штатные розетки для зарядки. Судя по всему, одна из них (впереди за логотипом) будет использоваться для быстрой зарядки, а вторая (на месте горловины бензобака) будет использоваться в качестве зарядного разъема в домашних условиях.
Пока компания не стремится раскрывать подробности электрической силовой установки. Но судя по доступному сегменту, а также по тому, что стандартная версия оснащается 1,5-литровым турбомотором на 143 «лошади», то электрическая версия получит аналогичные параметры. А вот запас хода может составить всего 200 км пути.
Напомним, что Ford Territory построен на базе китайского кроссовера JMC Yusheng S330. Однако несмотря на китайское происхождение, модель оснащается фирменным комплексом безопасности Ford Co-Pilot360.
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Стоимость на стандартную версию в Поднебесной начинаются от 17 700 долларов. Электрифицированная модификация будет значительно дороже.
Новый бюджетный кроссовер Ford Territory, построенный на базе китайского JMC Yusheng S330, теперь будет выпускаться в полностью электрической модификации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Судя по всему, компания Ford стремится войти в электрифицированный автомобильный сегмент. Недавние шпионские фотографии обновленного Territory нам явно на это указывают. Тестовый прототип получил две штатные розетки для зарядки. Судя по всему, одна из них (впереди за логотипом) будет использоваться для быстрой зарядки, а вторая (на месте горловины бензобака) будет использоваться в качестве зарядного разъема в домашних условиях.
Пока компания не стремится раскрывать подробности электрической силовой установки. Но судя по доступному сегменту, а также по тому, что стандартная версия оснащается 1,5-литровым турбомотором на 143 «лошади», то электрическая версия получит аналогичные параметры. А вот запас хода может составить всего 200 км пути.
Напомним, что Ford Territory построен на базе китайского кроссовера JMC Yusheng S330. Однако несмотря на китайское происхождение, модель оснащается фирменным комплексом безопасности Ford Co-Pilot360.
Читайте также: Peugeot показала, как будет выглядеть модель 208
Стоимость на стандартную версию в Поднебесной начинаются от 17 700 долларов. Электрифицированная модификация будет значительно дороже.
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