Раздел: Авто
Audi показала новое поколение кроссовера SQ5
Заряженный кроссовер предназначен для европейского рынка.
Компания Audi представила новое поколение «заряженного» кроссовера SQ5. Автомобиль предназначен для европейского рынка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Новинка имеет 3.0-литровый V6 TDI с 48-вольтовой мягкой гибридной системой и электрическим компрессором. Мощность кроссовера составляет 347 л.с. и 700 Нм крутящего момента, до "сотни" он может разгоняться за 5,1 секунд.
Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также автомобиль имеет полный привод Quattro. Максимальная скорость кроссовера составляет 250 километров в час.
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Стоимость автомобиля стартует от 67 700 евро. Первые поставки запланированы на лето этого года.
Компания Audi представила новое поколение «заряженного» кроссовера SQ5. Автомобиль предназначен для европейского рынка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Новинка имеет 3.0-литровый V6 TDI с 48-вольтовой мягкой гибридной системой и электрическим компрессором. Мощность кроссовера составляет 347 л.с. и 700 Нм крутящего момента, до "сотни" он может разгоняться за 5,1 секунд.
Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также автомобиль имеет полный привод Quattro. Максимальная скорость кроссовера составляет 250 километров в час.
Читайте также: Peugeot показала, как будет выглядеть модель 208
Стоимость автомобиля стартует от 67 700 евро. Первые поставки запланированы на лето этого года.
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