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Раздел: Авто  
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Электрический пикап Rivian R1T получит съемную батарею

Электрический пикап Rivian R1T получит съемную батарею Согласно новому патенту, батарею будут устанавливать в кузов пикапа.

Автопроизводитель Rivian подал заявку на патент, касающийся вспомогательного батарейного блока, который в дальнейшем будут устанавливать в кузов пикапа R1T, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В заявке говорится о том, что вспомогательный аккумуляторный модуль будет располагаться в багажном отделении и сможет подавать питание на электрический двигатель. Также может быть съёмный вариант модуля.

По чертежам видно, что он будет располагаться в кузове горизонтально, это нужно для того, чтобы он не занимал много места. Далее в заявке производитель утверждает, что после того, как модуль подсоединится к вспомогательной батареи, R1T обнаружит его, а после модуль сможет отрегулировать системы подвески торможения и рулевое управление.

Для того, чтобы дополнительный аккумуляторный блок не перегревался, модуль будет подавать охлаждающую жидкость в систему охлаждения датчика. Скорее всего, этого можно будет достичь благодаря линиям охлаждения, которые располагаются в модуле аккумулятора.

Специалисты говорят о том, что есть ещё и общий теплообменник, который будет следить за тем, чтобы все работало гладко.

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Rivian является новичком в мире электромобилей, компания совсем недавно получила инвестиции в размере 700 миллионов долларов от Amazon. Эта сумма поможет скорее запустить в производство пикап R1T и внедорожник R1S. Их будут собирать на заводе в Нормале (штат Иллинойс), поставки авто начнутся уже в 2020 году.

Электрический пикап Rivian R1T получит съемную батарею


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 Теги: Rivian, батарея

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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