Раздел: Авто
Nissan проводит масштабный отзыв автомобилей Altima
Более 340 тысяч машин подвержены самостоятельному открыванию дверей.
Около двух лет назад Nissan уже отзывал седаны Altima, которые выпускались с 2015 по 2017 год в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Проблема отзыва заключалась в том, что задние двери могли открываться самостоятельно и без предупреждения. В это время транспортное средство могло находиться с движении.
Теперь компании приходится снова вспомнить былые времена.
Национальная администрация безопасности дорожного движения заявляет, что уже насчитывается около 341 003 проблемных автомобилей. Это всего на две меньше, чем раньше. Что означает, что компания, либо посчитала автомобили в прошлый раз неправильно, либо, что отремонтированы были только две машины.
В автомобилях кабель замка защёлки двери, возможно, был неправильно установлен в задней двери и мог мешать стеклоподъёмнику.
Отзыв начался в начале этого месяц, со многими владельцами авто производитель уже связался.
Специалисты будут проверять все автомобили. Тем не менее, они просят, чтобы владельцы транспортных средств были бдительны и не оставляли детей одних в салоне.
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После тщательной проверки специалисты выяснят сколько автомобилей подлежат отзыву. Все, кто покупал модель в период с 2015 по 2017 год будут оповещены, а ремонтные работы лягут на плечи производителю.
Около двух лет назад Nissan уже отзывал седаны Altima, которые выпускались с 2015 по 2017 год в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Проблема отзыва заключалась в том, что задние двери могли открываться самостоятельно и без предупреждения. В это время транспортное средство могло находиться с движении.
Теперь компании приходится снова вспомнить былые времена.
Национальная администрация безопасности дорожного движения заявляет, что уже насчитывается около 341 003 проблемных автомобилей. Это всего на две меньше, чем раньше. Что означает, что компания, либо посчитала автомобили в прошлый раз неправильно, либо, что отремонтированы были только две машины.
В автомобилях кабель замка защёлки двери, возможно, был неправильно установлен в задней двери и мог мешать стеклоподъёмнику.
Отзыв начался в начале этого месяц, со многими владельцами авто производитель уже связался.
Специалисты будут проверять все автомобили. Тем не менее, они просят, чтобы владельцы транспортных средств были бдительны и не оставляли детей одних в салоне.
Читайте также: Электрический пикап Rivian R1T получит съемную батарею
После тщательной проверки специалисты выяснят сколько автомобилей подлежат отзыву. Все, кто покупал модель в период с 2015 по 2017 год будут оповещены, а ремонтные работы лягут на плечи производителю.
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