Эксперты назвали десять самых продаваемых моделей авто за 2018 год

ТОП-10 популярных автомобилей в мире в 2018 году



Всего в ушедшем году было реализовано чуть более 86 млн автомобилей, пишет



Это на 0,5 процента хуже результата 2017 года.



Лидером по продажам стал Ford F-Series. Американский пикап стал единственным в мире, разошедшимся миллионным тиражом (1,06 млн). «Серебро» рейтинга с результатом 934 тыс. получает японский бестселлер Toyota Corolla.



Уровни продаж «японца» практически не изменились по сравнению с 2017 годом. На третью строчку поднялся еще один японский автомобиль Honda Civic с показателем 813 тыс. реализованных авто (рост продаж на 2%).



Самым популярным в мире кроссовером и четвертым в общем рейтинге стал Toyota RAV4 (808 тыс. штук, «плюс» 4 процента), опередив своего главного конкурента Nissan X-Trail (771 тыс. покупателей, -6%).



Шестое место занял еще один представитель Страны Восходящего Солнца – Honda CR-V (736 тыс. проданных экземпляров, падение на 2 процента). С третьего на седьмое место рейтинга «упал» самый популярный немецкий автомобиль – Volkswagen Golf (731 тыс., -11%). За ним расположился еще один представитель немецкого концерна – бизнес-седан Passat (640 тыс. продаж, падение на 2%).



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Замыкают ТОП-10 американский пикап Chevrolet Silverado с результатом 650 тыс. проданных авто («минус» 1 процент) и Honda HR-V/XR-V, разошедшаяся тиражом в 646 тыс. экземпляров (-6%).



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Всего в ушедшем году было реализовано чуть более 86 млн автомобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream Это на 0,5 процента хуже результата 2017 года.Лидером по продажам стал Ford F-Series. Американский пикап стал единственным в мире, разошедшимся миллионным тиражом (1,06 млн). «Серебро» рейтинга с результатом 934 тыс. получает японский бестселлер Toyota Corolla.Уровни продаж «японца» практически не изменились по сравнению с 2017 годом. На третью строчку поднялся еще один японский автомобиль Honda Civic с показателем 813 тыс. реализованных авто (рост продаж на 2%).Самым популярным в мире кроссовером и четвертым в общем рейтинге стал Toyota RAV4 (808 тыс. штук, «плюс» 4 процента), опередив своего главного конкурента Nissan X-Trail (771 тыс. покупателей, -6%).Шестое место занял еще один представитель Страны Восходящего Солнца – Honda CR-V (736 тыс. проданных экземпляров, падение на 2 процента). С третьего на седьмое место рейтинга «упал» самый популярный немецкий автомобиль – Volkswagen Golf (731 тыс., -11%). За ним расположился еще один представитель немецкого концерна – бизнес-седан Passat (640 тыс. продаж, падение на 2%).Замыкают ТОП-10 американский пикап Chevrolet Silverado с результатом 650 тыс. проданных авто («минус» 1 процент) и Honda HR-V/XR-V, разошедшаяся тиражом в 646 тыс. экземпляров (-6%).





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