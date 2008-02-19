Раздел: Авто
Эксперты назвали лучшие классические масл-кары
Названа тройка классических маслкаров
Эксперты назвали лучшие классические масл-кары, которые стали флагманами своей эпохи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На первом месте располагается Shelby Mustang GT500 1968 года, под капотом которого располагался бензиновый мотор отдачей 360 – 370 «лошадей». До первой сотни авто могло разогнаться меньше чем за семь секунд, а максимальная скорость достигала 210 км/час.
Dodge Charger R/T 1969 года производства получил брутальную внешность и двигатель V8, генерирующий 425 лошадиных сил. Первую сотню машина набирала примерно за 6,5 секунды, а максимальная скорость составляла 220 км/час.
Читайте также: Последний масл-кар Vauxhall для европейского рынка. Фото
Замыкает тройку Chevrolet Chevelle SS SL6 1970 года производства. Автомобиль оснащался двигателем мощностью более 450 лошадиных сил. До скорости в 100 км/час машина разгонялась за 5,5 секунды.
Эксперты назвали лучшие классические масл-кары, которые стали флагманами своей эпохи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На первом месте располагается Shelby Mustang GT500 1968 года, под капотом которого располагался бензиновый мотор отдачей 360 – 370 «лошадей». До первой сотни авто могло разогнаться меньше чем за семь секунд, а максимальная скорость достигала 210 км/час.
Dodge Charger R/T 1969 года производства получил брутальную внешность и двигатель V8, генерирующий 425 лошадиных сил. Первую сотню машина набирала примерно за 6,5 секунды, а максимальная скорость составляла 220 км/час.
Читайте также: Последний масл-кар Vauxhall для европейского рынка. Фото
Замыкает тройку Chevrolet Chevelle SS SL6 1970 года производства. Автомобиль оснащался двигателем мощностью более 450 лошадиных сил. До скорости в 100 км/час машина разгонялась за 5,5 секунды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
178
0
Оставьте свой комментарий