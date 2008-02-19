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Эксперты назвали лучшие классические масл-кары

Эксперты назвали лучшие классические масл-карыНазвана тройка классических маслкаров

Эксперты назвали лучшие классические масл-кары, которые стали флагманами своей эпохи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

На первом месте располагается Shelby Mustang GT500 1968 года, под капотом которого располагался бензиновый мотор отдачей 360 – 370 «лошадей». До первой сотни авто могло разогнаться меньше чем за семь секунд, а максимальная скорость достигала 210 км/час.

Dodge Charger R/T 1969 года производства получил брутальную внешность и двигатель V8, генерирующий 425 лошадиных сил. Первую сотню машина набирала примерно за 6,5 секунды, а максимальная скорость составляла 220 км/час.

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Замыкает тройку Chevrolet Chevelle SS SL6 1970 года производства. Автомобиль оснащался двигателем мощностью более 450 лошадиных сил. До скорости в 100 км/час машина разгонялась за 5,5 секунды.

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 Теги: автомобиль, масл-кар

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