В США на свалке нашли раритетный Mercedes-Benz 250C 1971 года

Mercedes-Benz 250C 1971 года на свалке ждет нового владельца



На одной из автомобильных свалок американского штата Северная Каролина нашли купе Mercedes-Benz 250C 1971 года, которое является предшественником E-Class. Один из лучших автомобилей своего времени теперь стал всего лишь пристанищем для крыс, пишет



В начале 1970-х годов в США новенький Mercedes-Benz W114 (т.е. Mercedes 250C) можно было купить за 7 373 долларов (сейчас бы его цена составляла около 46 500 долларов). Для большинства американцев это была очень высокая цена.



Американские конкуренты этого немецкого купе стоили по-разному. Так, Cadillac Coupe DeVille в 1971 году продавали за 6 265 долларов, а Lincoln Continental coupe - за 7 172 долларов.



Cadillac Coupe DeVille оснащался 7,7 л двигателем V8 мощностью 375 л.с. У Lincoln Continental coupe мощность мотора достигала 365 л.с.



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Mercedes-Benz W114 оставался на дорогах значительно дольше, чем американские автомобили, которые в 1970-х годах пытались с ним конкурировать. Но, в конце концов, и он попал на свалку. Этой возможностью могут воспользоваться любители классических машин. Тем более, что запчасти к W114 найти не очень сложно.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На одной из автомобильных свалок американского штата Северная Каролина нашли купе Mercedes-Benz 250C 1971 года, которое является предшественником E-Class. Один из лучших автомобилей своего времени теперь стал всего лишь пристанищем для крыс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews В начале 1970-х годов в США новенький Mercedes-Benz W114 (т.е. Mercedes 250C) можно было купить за 7 373 долларов (сейчас бы его цена составляла около 46 500 долларов). Для большинства американцев это была очень высокая цена.Американские конкуренты этого немецкого купе стоили по-разному. Так, Cadillac Coupe DeVille в 1971 году продавали за 6 265 долларов, а Lincoln Continental coupe - за 7 172 долларов.Cadillac Coupe DeVille оснащался 7,7 л двигателем V8 мощностью 375 л.с. У Lincoln Continental coupe мощность мотора достигала 365 л.с.Mercedes-Benz W114 оставался на дорогах значительно дольше, чем американские автомобили, которые в 1970-х годах пытались с ним конкурировать. Но, в конце концов, и он попал на свалку. Этой возможностью могут воспользоваться любители классических машин. Тем более, что запчасти к W114 найти не очень сложно.





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