» » В США на свалке нашли раритетный Mercedes-Benz 250C 1971 года
Раздел: Авто  
0

В США на свалке нашли раритетный Mercedes-Benz 250C 1971 года

В США на свалке нашли раритетный Mercedes-Benz 250C 1971 годаMercedes-Benz 250C 1971 года на свалке ждет нового владельца

На одной из автомобильных свалок американского штата Северная Каролина нашли купе Mercedes-Benz 250C 1971 года, которое является предшественником E-Class. Один из лучших автомобилей своего времени теперь стал всего лишь пристанищем для крыс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews

В начале 1970-х годов в США новенький Mercedes-Benz W114 (т.е. Mercedes 250C) можно было купить за 7 373 долларов (сейчас бы его цена составляла около 46 500 долларов). Для большинства американцев это была очень высокая цена.

Американские конкуренты этого немецкого купе стоили по-разному. Так, Cadillac Coupe DeVille в 1971 году продавали за 6 265 долларов, а Lincoln Continental coupe - за 7 172 долларов.

Cadillac Coupe DeVille оснащался 7,7 л двигателем V8 мощностью 375 л.с. У Lincoln Continental coupe мощность мотора достигала 365 л.с.

Читайте также: В Британии раритетный Mercedes Benz 500SL выставили на продажу

Mercedes-Benz W114 оставался на дорогах значительно дольше, чем американские автомобили, которые в 1970-х годах пытались с ним конкурировать. Но, в конце концов, и он попал на свалку. Этой возможностью могут воспользоваться любители классических машин. Тем более, что запчасти к W114 найти не очень сложно.

В США на свалке нашли раритетный Mercedes-Benz 250C 1971 года
В США на свалке нашли раритетный Mercedes-Benz 250C 1971 года


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Mercedes-Benz

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:48 » Автор: Татьяна Ларина
     314
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх