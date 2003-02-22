Раздел: Авто
Opel Mokka будут выпускать во Франции
В настоящее время на заводе в Пуасси собираются такие модели как Peugeot 208 и DS3
Французская PSA Group, которой принадлежит Opel, обьявила о том, что новое поколение компактного кроссовера Opel Mokka будет выпускаться на заводе во Франции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
При этом при смене поколения Mokka также ждет новая платформа CMP - она уже используется в DS3 Crossback, который также планируют выпускать на том же заводе Пуасси возле Парижа. И кроме того, новая платформа позволит выпускать электрическую версию модели.
В настоящее время на заводе в Пуасси собираются такие модели как Peugeot 208 и DS3. На нем также будут выпускать 208-й нового поколения, официальный дебют которого ожидается на предстоящем автосалоне в Женеве.
Напомним, что текущее поколение Mokka производится на платформе GM Gamma II, использующееся в том числе в основе Buick Encore и Chevrolet Trax. Однако после смены собственника Opel пришлось переезжать на новую архитектуру.
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В компании ожидают, что к 2021 году на долю моделей кроссоверов и внедорожников будет приходиться около 40% от общего обьема продаж, а запуск нового Mokka X запланирован на 2020-й год.
Французская PSA Group, которой принадлежит Opel, обьявила о том, что новое поколение компактного кроссовера Opel Mokka будет выпускаться на заводе во Франции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
При этом при смене поколения Mokka также ждет новая платформа CMP - она уже используется в DS3 Crossback, который также планируют выпускать на том же заводе Пуасси возле Парижа. И кроме того, новая платформа позволит выпускать электрическую версию модели.
В настоящее время на заводе в Пуасси собираются такие модели как Peugeot 208 и DS3. На нем также будут выпускать 208-й нового поколения, официальный дебют которого ожидается на предстоящем автосалоне в Женеве.
Напомним, что текущее поколение Mokka производится на платформе GM Gamma II, использующееся в том числе в основе Buick Encore и Chevrolet Trax. Однако после смены собственника Opel пришлось переезжать на новую архитектуру.
Читайте также: Opel Mokka оснастят дизельным двигателем
В компании ожидают, что к 2021 году на долю моделей кроссоверов и внедорожников будет приходиться около 40% от общего обьема продаж, а запуск нового Mokka X запланирован на 2020-й год.
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