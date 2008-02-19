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Раздел: Авто  
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Smart привезет в Женеву концепт с необычной крышей

Smart привезет в Женеву концепт с необычной крышейНовинка представляет собой вариацию прототипа Smart Forease.

На мартовском моторшоу в Женеве состоится премьера концепт-кара Smart Forease+. Детальной информации о машине нет - пока опубликован лишь один рисунок-тизер.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Судя по всему, новинка представляет собой вариацию прототипа Smart Forease, который показали прошлой осенью на Парижском автосалоне. Автомобиль с «плюсом» получил съемную крышу (мягкую или жесткую, пока непонятно), иное дизайнерское оформление с оранжевыми акцентами вместо ярко-зеленых и другие колесные диски.

Прошлогодний концепт Forease был построен в честь 20-летия марки Smart. Он получил электрическую силовую установку, круглые дисплеи на месте вентиляционных дефлекторов и интегрированные в заднюю часть кокпита динамики аудиосистемы.

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К 2020 году марка Smart откажется от автомобилей с ДВС. В линейке бренда останутся только электрокары. Нынешние электрические модификации моделей ForTwo Coupe и ForTwo Cabrio оснащаются электромотором мощностью 81 лошадиная сила и батарей емкостью 17,6 киловатт-часа. Запас хода таких машин составляет 93 километра.

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 Теги: концепт, крыша, Smart

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