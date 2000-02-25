Раздел: Авто
Mercedes-Benz G-class обзавелся новыми модификациями
До 100 км\ч машина может разогнаться за 4,5 секунды.
Главными преимуществами Mercedes-Benz G-class станут комфортный салон и хорошая проходимость. У автомобиля всегда был высокий спрос.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Новая генерация Mercedes-Benz G-class получила адаптивную спортивную подвеску, выхлоп с высокой производительностью.
Удалось получить систему полного привода с задним приводом, а также решетку радиатора Panamericana.
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В движение автомобиль будет приводится двигателем, объем которого равен 4 л., а мощность будет в 577 лошадиных сил. Крутящий момент силовой установки равен 850 Нм. Максимальная скорость авто составляет 239 км\ч.
Главными преимуществами Mercedes-Benz G-class станут комфортный салон и хорошая проходимость. У автомобиля всегда был высокий спрос.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Новая генерация Mercedes-Benz G-class получила адаптивную спортивную подвеску, выхлоп с высокой производительностью.
Удалось получить систему полного привода с задним приводом, а также решетку радиатора Panamericana.
Читайте также: Mercedes-Benz показал первое фото нового «заряженного» хэтчбека
В движение автомобиль будет приводится двигателем, объем которого равен 4 л., а мощность будет в 577 лошадиных сил. Крутящий момент силовой установки равен 850 Нм. Максимальная скорость авто составляет 239 км\ч.
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