» » Volkswagen собирается возобновить выпуск легендарных моделей
Раздел: Авто  
0

Volkswagen собирается возобновить выпуск легендарных моделей

Volkswagen собирается возобновить выпуск легендарных моделей Автомобили переведут на электрическую тягу.

Все больше автопроизводителей позволяет себе обращаться к культовым моделям, а Volkswagen готовится возродить аж три таких. Все новое - это хорошо забытое старое, а электромобили - лучшее средство для возвращения старых традиций в новом образе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

В VAG собираются поднимать «зеленый» сегмент на совершенно новый уровень. К 2022 году стоит ожидать значительный рост количества электромобилей. И подобная динамика вполне объяснима, ведь теперь у компании есть новая модульная платформа MEB. Она позволяет строить электромобили различных габаритов и удешевляет производство, ведь использование цельностальной платформы выгоднее легкой алюминиевой альтернативы.

Плюс совместное использование компонентов позволяет снизить затраты. В электромобилях бренда будут применять и практичные модульные аккумуляторные батареи с различной мощностью, а запас хода планируют постепенно увеличивать от 320 км до 430 км и 540 км.

Читайте также: Audi показала новое поколение кроссовера SQ5

Как отметил Андреас Келер из команды управления электронными проектами MEB: «Каждая из моделей ID, которая будет варьироваться от сегмента А до седана, внедорожника и семиместного автомобиля, будет иметь внутреннее пространство класса выше».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Volkswagen, производство

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
     470
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх