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Раздел: Авто  
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Эксперт назвал лучшие модели авто для мужчин

Эксперт назвал лучшие модели авто для мужчин Эти машины подойдут настоящим мачо.

Модели, участвующие в топе, не только смотрятся мужественно, но и действительно могут проехать там, где даже нет дорог, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Первую позицию занял Mercedes-AMG G-Class новой генерации. Несмотря на всяческие обновления, модель все также брутальна и сохраняет грубые квадратные формы. Что не мало важно, автомобиль совмещает в себе всепроходимые возможности и богатую роскошь салона.

Hummer H2 занимает второе место в нашем топе, ведь это мечта большинства мальчишек прошлого десятилетия. В портфолио автомобиля богатая коллекция достижений на военной службе, и хоть внедорожник производился с 2002 по 2009 - он по-прежнему пользуется спросом. Под капотом спрятан мощный V8 на 6,2 литра с отдачей398 лошадиных сил.

Третья строчка осталась за одним из самых известных голливудских внедорожников - Cadillac Escalade. Автомобиль часто «играет» роль некого правительственного автомобиля, или модели для знаменитостей. Сейчас внедорожник предложен в новой версии, сохранившей свой образ и технологии.

Jeep Wrangler, расположившийся на четвертой позиции рейтинга, считается отличным внедорожником. Модель практически никогда не покупается как основное транспортное средство в семью. Новое поколение получило обновленную платформу, новые, современные электронные технологии, такие как мультимедийная система с дисплеем.

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Пятое место досталось Toyota Land Cruiser. У автомобиля огромное количество модификаций, комплектаций и дополнительных опций, благодаря чему можно подобрать версию на свой вкус и экономическое положение. Немало важным преимуществом является его надежность.

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 Теги: автомобили, мужчины, рейтинг

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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