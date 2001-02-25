Раздел: Авто
Эксперт назвал лучшие модели авто для мужчин
Эти машины подойдут настоящим мачо.
Модели, участвующие в топе, не только смотрятся мужественно, но и действительно могут проехать там, где даже нет дорог, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Первую позицию занял Mercedes-AMG G-Class новой генерации. Несмотря на всяческие обновления, модель все также брутальна и сохраняет грубые квадратные формы. Что не мало важно, автомобиль совмещает в себе всепроходимые возможности и богатую роскошь салона.
Hummer H2 занимает второе место в нашем топе, ведь это мечта большинства мальчишек прошлого десятилетия. В портфолио автомобиля богатая коллекция достижений на военной службе, и хоть внедорожник производился с 2002 по 2009 - он по-прежнему пользуется спросом. Под капотом спрятан мощный V8 на 6,2 литра с отдачей398 лошадиных сил.
Третья строчка осталась за одним из самых известных голливудских внедорожников - Cadillac Escalade. Автомобиль часто «играет» роль некого правительственного автомобиля, или модели для знаменитостей. Сейчас внедорожник предложен в новой версии, сохранившей свой образ и технологии.
Jeep Wrangler, расположившийся на четвертой позиции рейтинга, считается отличным внедорожником. Модель практически никогда не покупается как основное транспортное средство в семью. Новое поколение получило обновленную платформу, новые, современные электронные технологии, такие как мультимедийная система с дисплеем.
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Пятое место досталось Toyota Land Cruiser. У автомобиля огромное количество модификаций, комплектаций и дополнительных опций, благодаря чему можно подобрать версию на свой вкус и экономическое положение. Немало важным преимуществом является его надежность.
Модели, участвующие в топе, не только смотрятся мужественно, но и действительно могут проехать там, где даже нет дорог, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Первую позицию занял Mercedes-AMG G-Class новой генерации. Несмотря на всяческие обновления, модель все также брутальна и сохраняет грубые квадратные формы. Что не мало важно, автомобиль совмещает в себе всепроходимые возможности и богатую роскошь салона.
Hummer H2 занимает второе место в нашем топе, ведь это мечта большинства мальчишек прошлого десятилетия. В портфолио автомобиля богатая коллекция достижений на военной службе, и хоть внедорожник производился с 2002 по 2009 - он по-прежнему пользуется спросом. Под капотом спрятан мощный V8 на 6,2 литра с отдачей398 лошадиных сил.
Третья строчка осталась за одним из самых известных голливудских внедорожников - Cadillac Escalade. Автомобиль часто «играет» роль некого правительственного автомобиля, или модели для знаменитостей. Сейчас внедорожник предложен в новой версии, сохранившей свой образ и технологии.
Jeep Wrangler, расположившийся на четвертой позиции рейтинга, считается отличным внедорожником. Модель практически никогда не покупается как основное транспортное средство в семью. Новое поколение получило обновленную платформу, новые, современные электронные технологии, такие как мультимедийная система с дисплеем.
Читайте также: Названы идеальные авто с пробегом для домохозяек
Пятое место досталось Toyota Land Cruiser. У автомобиля огромное количество модификаций, комплектаций и дополнительных опций, благодаря чему можно подобрать версию на свой вкус и экономическое положение. Немало важным преимуществом является его надежность.
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