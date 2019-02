В Сети показали уникальный внедорожник, созданный для шоу

Канал Donut Media разместил на YouTube видео, в котором показан уникальный внедорожник с 7,0 л двигателем V8 LS7 мощностью 800 л.с. Он участвовал в нынешнем году в знаменитой экстремальной однодневной гонке «King of Hammers», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews Гонка «King of Hammers» проводится ежегодно в Южной Калифорнии. В ней обычно участвуют более 100 экипажей. Автомобили – доработанные внедорожники. Трасса очень сложная – песок и камни. Очень много спусков и подъемов. В правилах говорится, что гонщики должны иметь при себе набор для выживания (он пригодится в случае аварии).В нынешнем году среди участников гонки «King of Hammers» следует выделить внедорожник, оснащенный 7,0 л двигателем V8 LS7. В нем нет ничего от серийного автомобиля. В нем все индивидуальное. Лично мы сразу обратили внимание на огромные 40-дюймовые колесные диски. Это уже настоящий вездеход.Отдельно несколько слов нужно сказать про мотор. Инженеры концерна General Motors в середине 1990-х годов разработали 7,0 л двигатель V8 LS7 специально для своих высокопроизводительных моделей. Им, например, оснащался Chevrolet Corvette. Но, оказывается, такой мотор можно с успехом применять не только на мускул-карах и спорткарах, но и на внедорожниках.