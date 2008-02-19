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Peugeot представила электрический хетчбэк 208
Впервые модель стала электромобилем.
За считанное время до открытия Женевского автосалона 2019 компания Peugeot представила новое поколение хетчбэка 208. Впервые в своей истории модель стала электромобилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Внешний вид нового 208 мы уже видели на прошлой неделе, когда в Сеть утекли официальные изображения. Автомобиль получил острый, смелый и привлекательный дизайн, как и подобает современным небольшим хетчам. В целом, он стал ближе к другим современным моделям марки, особенно к старшему 508: у новинки похожие фары с диагональными полосами и крупная трапециевидная радиаторная решетка.
Пятидверка переехала на новую модульную платформу CMP, вследствие чего сбросила 30 кг. Помимо меньшего веса, Peugeot 208 второго поколения получил улучшенную шумо- и виброизоляцию, а также более мягкую подвеску. Питание нового 208 – 1,2-литровый бензиновый турбомотор на 75 л. с. и 1,5-литровый дизель мощность 100 л.с. (позднее появятся 100- и 130-сильные бензиновые версии). Первый двигатель состыковывается исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач, второй – с 6-скоростной МКПП (будущие модификации состыкуют же 8-диапазонным автоматом).
Кроме того, французский производитель разработал полностью электрическую версию, получившую название e-208. В ней используется аккумуляторная батарея ёмкостью 50 кВтч и электродвигатель, обеспечивающий 136 л.с. и мощности и 260 Нм крутящего момента, с которым электрокар ускоряется до 100 км/ч за 8,1 секунды. АКБ установлена под полом, её хватает на 340 км пути по циклу WLTP – то есть в реальных условиях порядка 300 км. Электрический 208 поддерживает быструю зарядку мощностью 100 кВт, что позволяет за зарядить аккумулятор до 80% за 30 мин.
Внутри Peugeot 208 2020 находится информационно-развлекательная система i-Cockpit, цифровой приборный щиток, карбоновые вставки и небольшой руль, как у 508. Системы безопасности представлены такими “плюшками”, как адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, контроль рядности, ассистент парковки, функция экстренного торможения, мониторинг внимательности водителя, распознаватель ограничения скорости и др.
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Заказы на Peugeot 208 2020 начнутся в конце марта, а к дилерам новинка поступит в конце лета.
За считанное время до открытия Женевского автосалона 2019 компания Peugeot представила новое поколение хетчбэка 208. Впервые в своей истории модель стала электромобилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Внешний вид нового 208 мы уже видели на прошлой неделе, когда в Сеть утекли официальные изображения. Автомобиль получил острый, смелый и привлекательный дизайн, как и подобает современным небольшим хетчам. В целом, он стал ближе к другим современным моделям марки, особенно к старшему 508: у новинки похожие фары с диагональными полосами и крупная трапециевидная радиаторная решетка.
Пятидверка переехала на новую модульную платформу CMP, вследствие чего сбросила 30 кг. Помимо меньшего веса, Peugeot 208 второго поколения получил улучшенную шумо- и виброизоляцию, а также более мягкую подвеску. Питание нового 208 – 1,2-литровый бензиновый турбомотор на 75 л. с. и 1,5-литровый дизель мощность 100 л.с. (позднее появятся 100- и 130-сильные бензиновые версии). Первый двигатель состыковывается исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач, второй – с 6-скоростной МКПП (будущие модификации состыкуют же 8-диапазонным автоматом).
Кроме того, французский производитель разработал полностью электрическую версию, получившую название e-208. В ней используется аккумуляторная батарея ёмкостью 50 кВтч и электродвигатель, обеспечивающий 136 л.с. и мощности и 260 Нм крутящего момента, с которым электрокар ускоряется до 100 км/ч за 8,1 секунды. АКБ установлена под полом, её хватает на 340 км пути по циклу WLTP – то есть в реальных условиях порядка 300 км. Электрический 208 поддерживает быструю зарядку мощностью 100 кВт, что позволяет за зарядить аккумулятор до 80% за 30 мин.
Внутри Peugeot 208 2020 находится информационно-развлекательная система i-Cockpit, цифровой приборный щиток, карбоновые вставки и небольшой руль, как у 508. Системы безопасности представлены такими “плюшками”, как адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, контроль рядности, ассистент парковки, функция экстренного торможения, мониторинг внимательности водителя, распознаватель ограничения скорости и др.
Читайте также: Peugeot презентовала складной электросамокат
Заказы на Peugeot 208 2020 начнутся в конце марта, а к дилерам новинка поступит в конце лета.
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