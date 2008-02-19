У одной из моделей Tesla обнаружили проблемы с надежностью

Эксперты провели тест.



Организация Consumer Reports признала, что больше не может рекомендовать к покупке седан Tesla Model 3. Владельцы электрокара обращают внимание на некачественную покраску и частые зависания центрального дисплея, передает



Эксперты некоммерческой организации Consumer Reports сообщили об этих результатах в ежегодном отчете, который включает данные о приблизительно 470 000 транспортных средств. После публикации отчета акции Tesla упали более чем на 2,7%.



Интересно, что владельцам, похоже, нравится Model 3. Она получила высшие оценки в недавнем опросе удовлетворенности владельцев, который тоже проводила Consumer Reports, а также получила высокие баллы по результатам дорожных испытаний. Это странная двойственность, которую признают в Consumer Reports, характерна для некоторых роскошных авто. Владельцы любят свои машины, несмотря на постоянные проблемы с компонентами.



"Хотя автомобили Tesla показали хорошие результаты в дорожных тестах Consumer Reports и имеют отличные показатели удовлетворенности владельцев, их надежность не была постоянной, что привело к изменениям их рекомендуемого статуса", - сказал Джейк Фишер, старший директор по автоматическому тестированию в Consumer Reports.



Представители Tesla ответили, что все проблемы были в прошлом и к настоящему моменту большая часть из них уже устранена путем внесения соответствующих улучшений в конструкцию и производственный процесс.



Tesla имеет возможности для развертывания обновлений программного обеспечения, исправления ошибок, повышения производительности. Конечно, эти исправления не могут касаться плохой покраски. При этом фанатская база Tesla достаточно сильна, чтобы поддерживать динамику продаж.



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Tesla Model 3 стала не единственным автомобилем, который лишился рекомендации Consumer Reports. Среди таких проблемных авто: Acura RDX, BMW 5 Series, Chrysler 300, Dodge Charger, и Volkswagen Tiguan.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Организация Consumer Reports признала, что больше не может рекомендовать к покупке седан Tesla Model 3. Владельцы электрокара обращают внимание на некачественную покраску и частые зависания центрального дисплея, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Эксперты некоммерческой организации Consumer Reports сообщили об этих результатах в ежегодном отчете, который включает данные о приблизительно 470 000 транспортных средств. После публикации отчета акции Tesla упали более чем на 2,7%.Интересно, что владельцам, похоже, нравится Model 3. Она получила высшие оценки в недавнем опросе удовлетворенности владельцев, который тоже проводила Consumer Reports, а также получила высокие баллы по результатам дорожных испытаний. Это странная двойственность, которую признают в Consumer Reports, характерна для некоторых роскошных авто. Владельцы любят свои машины, несмотря на постоянные проблемы с компонентами."Хотя автомобили Tesla показали хорошие результаты в дорожных тестах Consumer Reports и имеют отличные показатели удовлетворенности владельцев, их надежность не была постоянной, что привело к изменениям их рекомендуемого статуса", - сказал Джейк Фишер, старший директор по автоматическому тестированию в Consumer Reports.Представители Tesla ответили, что все проблемы были в прошлом и к настоящему моменту большая часть из них уже устранена путем внесения соответствующих улучшений в конструкцию и производственный процесс.Tesla имеет возможности для развертывания обновлений программного обеспечения, исправления ошибок, повышения производительности. Конечно, эти исправления не могут касаться плохой покраски. При этом фанатская база Tesla достаточно сильна, чтобы поддерживать динамику продаж.Tesla Model 3 стала не единственным автомобилем, который лишился рекомендации Consumer Reports. Среди таких проблемных авто: Acura RDX, BMW 5 Series, Chrysler 300, Dodge Charger, и Volkswagen Tiguan.





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