Раздел: Авто
В США обновили рейтинг лучших автомобилей
Эти модели не разочаруют.
Consumer Reports демонстрирует свой авторитетный взгляд: лучшие автомобили в удобной и красивой десятке, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.autocentre.ua.
Стоит отметить, что в американском журнале очень серьезно относятся к рекомендации автомобилей. Рейтинги составляют, опираясь на надежность, технологичность и удовлетворенность владельцев транспортного средства. С недавнего времени, по мнению экспертов, безопасность вышла на принципиально новый уровень.
Такие системы, как экстренное автоматическое торможение, сегодня являются обязательным пунктом в списке необходимого оборудования. Поэтому каждое авто, представленное в десятке, оснащено этим ассистентом уже в стандарте. Полный список приводим ниже, а в скобках указана номинация и стоимость тестируемого автомобиля.
Читайте также: Составлен рейтинг лучших семейных автомобилей
Лучшие автомобили:
Subaru Ascent (среднеразмерный SUV, $ 43 867)
Toyota Camry Hybrid (среднеразмерный автомобиль, $ 28 949)
Audi A4 (компактный премиальный автомобиль, $ 48 890)
Hyundai Kona (субкомпактный SUV, $ 25 025)
Toyota Yaris (компактный автомобиль, $ 17 570)
Toyota Avalon Hybrid (крупный автомобиль, $ 38 643)
BMW X5 (премиальный SUV, $ 68 730)
Toyota Prius (электрифицированный автомобиль, $ 27 323)
Subaru Forester (компактный SUV, $ 29 341)
Ford F-150 (полноразмерный пикап, $ 52 535)
Consumer Reports демонстрирует свой авторитетный взгляд: лучшие автомобили в удобной и красивой десятке, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.autocentre.ua.
Стоит отметить, что в американском журнале очень серьезно относятся к рекомендации автомобилей. Рейтинги составляют, опираясь на надежность, технологичность и удовлетворенность владельцев транспортного средства. С недавнего времени, по мнению экспертов, безопасность вышла на принципиально новый уровень.
Такие системы, как экстренное автоматическое торможение, сегодня являются обязательным пунктом в списке необходимого оборудования. Поэтому каждое авто, представленное в десятке, оснащено этим ассистентом уже в стандарте. Полный список приводим ниже, а в скобках указана номинация и стоимость тестируемого автомобиля.
Читайте также: Составлен рейтинг лучших семейных автомобилей
Лучшие автомобили:
Subaru Ascent (среднеразмерный SUV, $ 43 867)
Toyota Camry Hybrid (среднеразмерный автомобиль, $ 28 949)
Audi A4 (компактный премиальный автомобиль, $ 48 890)
Hyundai Kona (субкомпактный SUV, $ 25 025)
Toyota Yaris (компактный автомобиль, $ 17 570)
Toyota Avalon Hybrid (крупный автомобиль, $ 38 643)
BMW X5 (премиальный SUV, $ 68 730)
Toyota Prius (электрифицированный автомобиль, $ 27 323)
Subaru Forester (компактный SUV, $ 29 341)
Ford F-150 (полноразмерный пикап, $ 52 535)
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