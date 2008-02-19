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Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом
В салоне Minimó друг за другом могут разместиться водитель и один пассажир.
Компания Seat представила беспилотный электрический квадрицикл Minimó. Новинка предназначена для операторов каршеринга и оснащена съемным блоком аккумуляторов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Seat заявляет, что Minimó - ответ на главные проблемы городской мобильности: пробки, отсутствие парковочных мест, введение «зеленых» зон с доступом только для экологически чистых автомобилей. Длина квадрицикла всего 2,5 метра, а ширина - 1,24 метра. Электрокар почти в два с половиной раза меньше обычного субкомпактного хэтчбека.
Seat Minimó оснащен одной фарой, как мотоцикл, а дизайн задних фонарей позаимствован из аэронавтики. Двери асимметричны и открываются верх для экономии пространства. На одной зарядке квадрицикл проезжает около 100 километров. Батарея сделана быстросъемной, что позволит заменить ее всего «за несколько секунд».
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Для багажа предусмотрена небольшая ниша. Для доступа к квадрициклу используется цифровой ключ. Электрокар уже совместим с системами автономного управления четвёртого уровня, которые позволят ему самостоятельно передвигаться в специально отведенных для беспилотников зонах.
Компания Seat представила беспилотный электрический квадрицикл Minimó. Новинка предназначена для операторов каршеринга и оснащена съемным блоком аккумуляторов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Seat заявляет, что Minimó - ответ на главные проблемы городской мобильности: пробки, отсутствие парковочных мест, введение «зеленых» зон с доступом только для экологически чистых автомобилей. Длина квадрицикла всего 2,5 метра, а ширина - 1,24 метра. Электрокар почти в два с половиной раза меньше обычного субкомпактного хэтчбека.
Seat Minimó оснащен одной фарой, как мотоцикл, а дизайн задних фонарей позаимствован из аэронавтики. Двери асимметричны и открываются верх для экономии пространства. На одной зарядке квадрицикл проезжает около 100 километров. Батарея сделана быстросъемной, что позволит заменить ее всего «за несколько секунд».
Читайте также: В Корее проходят испытания SEAT Leon Cupra
Для багажа предусмотрена небольшая ниша. Для доступа к квадрициклу используется цифровой ключ. Электрокар уже совместим с системами автономного управления четвёртого уровня, которые позволят ему самостоятельно передвигаться в специально отведенных для беспилотников зонах.
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