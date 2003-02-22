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Раздел: Авто  
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Volkswagen T-Roc получил двигатель от Golf R

Volkswagen T-Roc получил двигатель от Golf RT-Roc R комплектуется заниженной подвеской.

Компания Volkswagen рассекретила «заряженную» версию самого маленького кроссовера - T-Roc R. Модель получила 300-сильный двигатель, рулевое управления с прогрессивными характеристиками, «гоночный» режим работы управляющей электроники и титановый выхлоп Akrapovic.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Volkswagen T-Roc R приводит в движение двухлитровая «турбочетверка» от Golf R, мощность которой составляет 300 лошадиных сил и 400 Нм момента. Она сочетается с полным приводом 4MOTION и семиступенчатым «роботом» DSG. Первую «сотню» кроссовер разменивает уже через 4,9 секунды (Golf R быстрее на 0,2 секунды), а его максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.

T-Roc R комплектуется заниженной подвеской, тормозами от Volkswagen Golf R Performance, рулевым управлением с прогрессивными характеристиками, селектором режимов движения со специальным «гоночным» профилем работы управляющей электроники. Среди опций: отделка салона кожей и «карбоном», 19-дюймовые колеса (в базе 18-дюймовые) и титановая выхлопная система Akrapovic.

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Отличить R-версию от обычной можно по измененной решетке радиатора с окантовкой нижней части из анодированного алюминия, логотипам R на крыльях, агрессивным бамперам, четырем выхлопным патрубкам, расширенным колесным аркам. В салоне кроссовер появился спортивный руль, педали из нержавеющей стали и сиденья с отделкой микрофиброй ArtVelours.

Volkswagen T-Roc получил двигатель от Golf R
Volkswagen T-Roc получил двигатель от Golf R
Volkswagen T-Roc получил двигатель от Golf R
Volkswagen T-Roc получил двигатель от Golf R
Volkswagen T-Roc получил двигатель от Golf R



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 Теги: Volkswagen T-Roc, Golf R

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Сегодня, 21:32 » Автор: Эдгар Букмирза
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