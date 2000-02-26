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Раздел: Авто  
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Автомобиль Mini оборудовали электрическим двигателем

Автомобиль Mini оборудовали электрическим двигателем На одной зарядке авто сможет проехать до 200 км.

Знаменитый ретро-автомобиль Mini конца 50-х возродили в ателье Swindon Powertrain, выпустив лимитированную версию с электроприводом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Новый электрокар будет известен под названием Swind E Classic Mini.

Внешне дизайн практически ничем не отличается от старых Mini – это всё тот же четырехместный электромобиль, с которого был снят оригинальный двигатель, коробка передач и топливная система.

Вместо них машина получила 24 кВт*ч аккумуляторную батарею и электродвигатель мощностью 110 л.с. (80 кВт).

Всё это наделило его способностью разгоняться до сотки за 9,3 секунды, и набирать максимальную скорость до 130 км/ч.

Запас хода на одной зарядке 200 км.

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Такое удовольствие дешевым точно не назовешь - стоить авто будет 100 тысяч долларов. Правда и создадут таких Mini всего 100 штук.



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 Теги: Mini, электромобиль

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