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Раздел: Авто  
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Известный китайский кроссовер получил обновление

Известный китайский кроссовер получил обновление Тираж нового Chery Tiggo 4 ограничен.

На официальном сайте производителя неожиданно появилась информация о старте продаж Chery Tiggo 4, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Интересно, что ранее китайский автопроизводитель анонсировал старт продаж кроссовера с другим экстерьером и гораздо позже. До него у дилеров должен был появиться флагман компании - Tiggo 7. В итоге младшая модель опередила старшую.

Кроссовер оснащается 2-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает в паре с вариатором.

В оснащение Chery Tiggo 4 входят 17-дюймовые колёсные диски, светодиодные ДХО, камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль, мультимедийная система и многое другое.

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Судя по всему, появившийся в продаже кроссовер выпущен ограниченным тиражом.

Известный китайский кроссовер получил обновление


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 Теги: Chery, Tiggo 4

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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