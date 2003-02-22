Раздел: Авто
Известный китайский кроссовер получил обновление
Тираж нового Chery Tiggo 4 ограничен.
На официальном сайте производителя неожиданно появилась информация о старте продаж Chery Tiggo 4, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Интересно, что ранее китайский автопроизводитель анонсировал старт продаж кроссовера с другим экстерьером и гораздо позже. До него у дилеров должен был появиться флагман компании - Tiggo 7. В итоге младшая модель опередила старшую.
Кроссовер оснащается 2-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает в паре с вариатором.
В оснащение Chery Tiggo 4 входят 17-дюймовые колёсные диски, светодиодные ДХО, камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль, мультимедийная система и многое другое.
Читайте также: Ford анонсировал обновление инкассаторской версии Transit
Судя по всему, появившийся в продаже кроссовер выпущен ограниченным тиражом.
На официальном сайте производителя неожиданно появилась информация о старте продаж Chery Tiggo 4, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Интересно, что ранее китайский автопроизводитель анонсировал старт продаж кроссовера с другим экстерьером и гораздо позже. До него у дилеров должен был появиться флагман компании - Tiggo 7. В итоге младшая модель опередила старшую.
Кроссовер оснащается 2-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает в паре с вариатором.
В оснащение Chery Tiggo 4 входят 17-дюймовые колёсные диски, светодиодные ДХО, камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль, мультимедийная система и многое другое.
Читайте также: Ford анонсировал обновление инкассаторской версии Transit
Судя по всему, появившийся в продаже кроссовер выпущен ограниченным тиражом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
724
0
Оставьте свой комментарий