Раздел: Авто
Volkswagen модифицировал модель T-Roc
Новый автомобиль получил название T-Roc R.
Новый Volkswagen T-Roc R, представленный накануне дебюта на автосалоне в Женеве, должен стать одним из основных игроков на растущем рынке кроссоверов, когда поступит в продажу осенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоманию.
Разработанная подразделением Volkswagen R, новинка предлагает примерно ту же мощность, что и Golf R, ибо использует тот же 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый блок TSI, развивающий 300 л.с. мощности и 400 Нм крутящего момента. Бензиновый агрегат, оснащенный 7-ступенчатой автоматической трансмиссией DSG с двойным сцеплением и стандартным полным приводом 4Motion, позволяет T-Roc R демонстрировать впечатляющие характеристики как для внедорожника.
Разгон от 0 до 100 км/час занимает всего 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/час. Естественно, VW сделал больше, чем просто перевел мощный двигатель на шасси T-Roc. Внедорожник также получил сниженную подвеску и стандартную прогрессивную систему рулевого управления для улучшения прохождения поворотов, а 17-дюймовая тормозная система, взятая у Golf R Performance, помогает безопасно остановить T-Roc R.
Другие функции повышенной производительности включают в себя управление запуском, новый режим вождения «Гонка» и возможность ручного отключения электронного контроля устойчивости.
В отношении внешнего стиля, Volkswagen T-Roc R предлагает множество намеков на его высокую производительность. Обвес содержит уникальную решетку радиатора, подчеркнутую полированной серебристой полосой из анодированного алюминия, более толстые бамперы с большими воздухозаборниками спереди и вентиляционными отверстиями сзади, четыре наконечника выхлопной системы и эксклюзивные 18-дюймовые легкосплавные колеса «Spielberg». По желанию покупатели могут приобрести 19-дюймовые диски «Pretoria» в темном графитовом матовом цвете с шинами 235/40 R19.
Другие незначительные изменения стиля включают хромированные корпуса зеркал заднего вида, спойлер на крыше, чуть более широкие колесные арки, черные тормозные суппорты и дверные ручки в цвет автомобиля. Клиенты также могут выбрать черную крышу.
Внутри T-Roc R демонстрирует ту же спортивную атмосферу благодаря многочисленным деталям под маркой R, многофункциональному рулевому колесу с ровным низом и подрулевыми переключателями, черному подголовнику и педалям из нержавеющей стали. По сравнению с обычным T-Roc, высокопроизводительная версия оснащена стандартным белым фоновым освещением, отделкой Shadow Steel «R», подушками сидений из микрофибры ArtVelours и вставками из модифицированной пены под пластиковые элементы, а в опции входят такие элементы, как кожаная обивка Nappa и карбоновые вставки.
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Внедорожник, изображенный здесь, позиционируется автопроизводителем как «концептуальный автомобиль почти серийного производства», но совершенно очевидно, что именно так будет выглядеть готовый продукт, когда придет на рынок в конце этого года.
Новый Volkswagen T-Roc R, представленный накануне дебюта на автосалоне в Женеве, должен стать одним из основных игроков на растущем рынке кроссоверов, когда поступит в продажу осенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автоманию.
Разработанная подразделением Volkswagen R, новинка предлагает примерно ту же мощность, что и Golf R, ибо использует тот же 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый блок TSI, развивающий 300 л.с. мощности и 400 Нм крутящего момента. Бензиновый агрегат, оснащенный 7-ступенчатой автоматической трансмиссией DSG с двойным сцеплением и стандартным полным приводом 4Motion, позволяет T-Roc R демонстрировать впечатляющие характеристики как для внедорожника.
Разгон от 0 до 100 км/час занимает всего 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/час. Естественно, VW сделал больше, чем просто перевел мощный двигатель на шасси T-Roc. Внедорожник также получил сниженную подвеску и стандартную прогрессивную систему рулевого управления для улучшения прохождения поворотов, а 17-дюймовая тормозная система, взятая у Golf R Performance, помогает безопасно остановить T-Roc R.
Другие функции повышенной производительности включают в себя управление запуском, новый режим вождения «Гонка» и возможность ручного отключения электронного контроля устойчивости.
В отношении внешнего стиля, Volkswagen T-Roc R предлагает множество намеков на его высокую производительность. Обвес содержит уникальную решетку радиатора, подчеркнутую полированной серебристой полосой из анодированного алюминия, более толстые бамперы с большими воздухозаборниками спереди и вентиляционными отверстиями сзади, четыре наконечника выхлопной системы и эксклюзивные 18-дюймовые легкосплавные колеса «Spielberg». По желанию покупатели могут приобрести 19-дюймовые диски «Pretoria» в темном графитовом матовом цвете с шинами 235/40 R19.
Другие незначительные изменения стиля включают хромированные корпуса зеркал заднего вида, спойлер на крыше, чуть более широкие колесные арки, черные тормозные суппорты и дверные ручки в цвет автомобиля. Клиенты также могут выбрать черную крышу.
Внутри T-Roc R демонстрирует ту же спортивную атмосферу благодаря многочисленным деталям под маркой R, многофункциональному рулевому колесу с ровным низом и подрулевыми переключателями, черному подголовнику и педалям из нержавеющей стали. По сравнению с обычным T-Roc, высокопроизводительная версия оснащена стандартным белым фоновым освещением, отделкой Shadow Steel «R», подушками сидений из микрофибры ArtVelours и вставками из модифицированной пены под пластиковые элементы, а в опции входят такие элементы, как кожаная обивка Nappa и карбоновые вставки.
Читайте также: Известный китайский кроссовер получил обновление
Внедорожник, изображенный здесь, позиционируется автопроизводителем как «концептуальный автомобиль почти серийного производства», но совершенно очевидно, что именно так будет выглядеть готовый продукт, когда придет на рынок в конце этого года.
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