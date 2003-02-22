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В Сети появились подробности об электрокаре Apple
«Apple Car» будет фургоном.
Многочисленные слухи позволяют предположить, что Apple ранее работала над созданием собственного автомобиля, который иногда называют «Apple Car», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Manager Magazin утверждает, что теперь речь идёт, скорее всего, об электрическом грузопассажирском автомобиле-фургоне, а не о легковом автомобиле.
Многочисленные источники сообщили, что видели прототипы транспортного средства, окрашенные в чёрные и серебристые цвета. Инженеры Apple сейчас работают над интерьером транспортного средства.
Автомобиль «Apple Car», как полагает аналитик Минг-Чи Куо, может появиться на рынке не ранее 2023-2025 годов. В процессе реализации проект «Project Titan», изначально запущенный с целью создания автомобиля, переместил акцент на системы автономного управления, хотя есть некоторые признаки того, что он возвращается назад к разработке конструкции автомобиля.
В качестве подтверждения обновления задач проекта можно назвать наём компанией из Купертино в декабре прошлого года Эндрю Кима, бывшего старшего дизайнера Tesla.
Вместе с тем в команде «Project Titan» недавно произошло увольнение более 200 сотрудников в ходе более обширной реструктуризации компании.
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В своём нынешнем виде «Project Titan» представляет собой лабораторию по испытанию системы автономного вождения с использованием парка из 66 внедорожников Lexus, курсирующих по территории в районе залива Сан-Франциско с целью совершенствования датчиков, компьютерных систем и программного обеспечения, необходимых для безопасного вождения автомобиля.
Многочисленные слухи позволяют предположить, что Apple ранее работала над созданием собственного автомобиля, который иногда называют «Apple Car», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Manager Magazin утверждает, что теперь речь идёт, скорее всего, об электрическом грузопассажирском автомобиле-фургоне, а не о легковом автомобиле.
Многочисленные источники сообщили, что видели прототипы транспортного средства, окрашенные в чёрные и серебристые цвета. Инженеры Apple сейчас работают над интерьером транспортного средства.
Автомобиль «Apple Car», как полагает аналитик Минг-Чи Куо, может появиться на рынке не ранее 2023-2025 годов. В процессе реализации проект «Project Titan», изначально запущенный с целью создания автомобиля, переместил акцент на системы автономного управления, хотя есть некоторые признаки того, что он возвращается назад к разработке конструкции автомобиля.
В качестве подтверждения обновления задач проекта можно назвать наём компанией из Купертино в декабре прошлого года Эндрю Кима, бывшего старшего дизайнера Tesla.
Вместе с тем в команде «Project Titan» недавно произошло увольнение более 200 сотрудников в ходе более обширной реструктуризации компании.
Читайте также: Подробности о новом «бюджетном» смартфоне Apple
В своём нынешнем виде «Project Titan» представляет собой лабораторию по испытанию системы автономного вождения с использованием парка из 66 внедорожников Lexus, курсирующих по территории в районе залива Сан-Франциско с целью совершенствования датчиков, компьютерных систем и программного обеспечения, необходимых для безопасного вождения автомобиля.
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