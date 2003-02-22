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В Сеть "слили" фото электрического пикапа-конструктора
Эскизы электрического пикапа Rivian R1T.
Попавшие в Интернет эскизы нового электрического пикапа Rivian R1T, поданные в американское патентное бюро, показывают, что у него будет много разных конфигураций кузова. Например, кепмер, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
На самом деле, пикап Rivian R1T не будет обычным пикапом. Это нечто большее. Практически универсальное транспортное средство с разными вариантами кузова. На фотографии мы сумели различить кемпер и грузовую платформу. Эти конфигурации точно будут. Как назвать остальные конфигурации – мы затрудняемся.
Электрическая силовая установка Rivian R1T состоит из четырех электромоторов и батареи. Её общая мощность - 800 лошадиных сил и 14 000 Нм крутящего момента.
Покупателям предложат три варианта батареи. В базовой комплектации запас хода достигнет 370 км, а в топовой – около 640 км. Топовая версия в этом плане предпочтительней, но за нее, конечно, придется заплатить дороже. На быструю подзарядку батареи нужно будет всего 30 минут.
Разгон до 100 км/ч займет от 4,9 секунды до 3,3 секунды, в зависимости от комплектации. Максимальная скорость – 200 км/ч.
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Продажи Rivian R1T начнутся в конце 2020 года. Его можно будет купить за 61 500 долларов.
Попавшие в Интернет эскизы нового электрического пикапа Rivian R1T, поданные в американское патентное бюро, показывают, что у него будет много разных конфигураций кузова. Например, кепмер, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
На самом деле, пикап Rivian R1T не будет обычным пикапом. Это нечто большее. Практически универсальное транспортное средство с разными вариантами кузова. На фотографии мы сумели различить кемпер и грузовую платформу. Эти конфигурации точно будут. Как назвать остальные конфигурации – мы затрудняемся.
Электрическая силовая установка Rivian R1T состоит из четырех электромоторов и батареи. Её общая мощность - 800 лошадиных сил и 14 000 Нм крутящего момента.
Покупателям предложат три варианта батареи. В базовой комплектации запас хода достигнет 370 км, а в топовой – около 640 км. Топовая версия в этом плане предпочтительней, но за нее, конечно, придется заплатить дороже. На быструю подзарядку батареи нужно будет всего 30 минут.
Разгон до 100 км/ч займет от 4,9 секунды до 3,3 секунды, в зависимости от комплектации. Максимальная скорость – 200 км/ч.
Читайте также: В Сеть слили фотографии неизвестного пикапа Ford
Продажи Rivian R1T начнутся в конце 2020 года. Его можно будет купить за 61 500 долларов.
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