Раздел: Авто
Представлена доработанная Toyota Supra
Автомобиль получит японский двигатель 2JZ.
Тюнинг-ателье из Калифорнии начала работу над «пакетом» доработок для Toyota Supra следящей генерации. Автомобиль получит японский двигатель 2JZ, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Долгожданный приемник легендарного японского спортивного автомобиля еще даже не поступил в продажу, а различные тюнинг-ателье уже начинают готовить для него различные «пакеты» доработок. Одной из таких компаний является CX Racing.
После более чем десятилетнего ожидания появления совершенно нового поколения японского спортивного купе Toyota Supra, автомобиль наконец-то был показан в прошлом месяце на автосалоне в Детройте.
Различные автомобильные эксперты уже успели раскритиковать двигатель Supra. Отмечу, что инженерами компании была выбрана рядная «шестерка» с турбонаддувом мощностью 335 лошадиных сил. Дело в том, что новинка не получила двигателя от Toyota – вместо этого было решено установить мотор производства BMW.
Видимо и ребятам из калифорнийского тюнинг-ателье CX Racing не по нраву такое решение конструкторов Toyota и поэтому они решили оснастить спортивное купе старым-добрым 2JZ.
Примечательно, что немецкий мотор в Supra пятого поколения, который также используется и в баварском родстере BMW Z4, не является мощным двигателем. Речь идет о 3,0-литровом агрегате на 382 л.с. И многие восприняли идею об установке 2JZ положительно.
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Toyota Supra нового поколения разгоняется до первой сотни за 4,1 секунды, максимальная мощность мотора равна 335 л.с.
Тюнинг-ателье из Калифорнии начала работу над «пакетом» доработок для Toyota Supra следящей генерации. Автомобиль получит японский двигатель 2JZ, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Долгожданный приемник легендарного японского спортивного автомобиля еще даже не поступил в продажу, а различные тюнинг-ателье уже начинают готовить для него различные «пакеты» доработок. Одной из таких компаний является CX Racing.
После более чем десятилетнего ожидания появления совершенно нового поколения японского спортивного купе Toyota Supra, автомобиль наконец-то был показан в прошлом месяце на автосалоне в Детройте.
Различные автомобильные эксперты уже успели раскритиковать двигатель Supra. Отмечу, что инженерами компании была выбрана рядная «шестерка» с турбонаддувом мощностью 335 лошадиных сил. Дело в том, что новинка не получила двигателя от Toyota – вместо этого было решено установить мотор производства BMW.
Видимо и ребятам из калифорнийского тюнинг-ателье CX Racing не по нраву такое решение конструкторов Toyota и поэтому они решили оснастить спортивное купе старым-добрым 2JZ.
Примечательно, что немецкий мотор в Supra пятого поколения, который также используется и в баварском родстере BMW Z4, не является мощным двигателем. Речь идет о 3,0-литровом агрегате на 382 л.с. И многие восприняли идею об установке 2JZ положительно.
Читайте также: Представлена "заряженная" версия новой Toyota Supra
Toyota Supra нового поколения разгоняется до первой сотни за 4,1 секунды, максимальная мощность мотора равна 335 л.с.
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