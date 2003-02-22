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Раздел: Авто  
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Nissan покажет в Женеве новый кроссовер

Nissan покажет в Женеве новый кроссоверО новинке пока ничего не известно.

Компания Nissan представит на Женевском автосалоне новый концептуальный кроссовер IMQ. Название, в котором буквы IM отсылают к стратегии Intelligent Mobility, а Q, вероятно, говорит о сегменте, производитель запатентовал в Европе зимой прошлого года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

На единственном тизере видно, что внешность IMQ выполнена в стиле представленных ранее концептов: приподнятого седана IMs и кроссовера IMx Kuro. Не исключено, что новый вседорожник также получит электрическую силовую установку и продвинутый автопилот.

Представленный в Детройте Nissan IMs производитель назвал «спортивным седаном повышенной комфортности». Концепт оснастили двумя
электромоторами суммарной мощностью 483 лошадиные силы (800 Нм), пневмоподвеской и 22-дюймовыми колёсами. У IMs необычная посадочная формула 2+1+2 - заднее кресло с широкими подлокотниками при желании превращается в трехместный диван.

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Nissan IMx Kuro дебютировал в 2017 году. Полноприводный прототип оснастили двумя электромоторами и системой автономного управления ProPILOT. На одной зарядке IMx способен проезжать до 600 километров.

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 Теги: Nissan, кроссовер

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Сегодня, 20:24 » Автор: Эдгар Букмирза
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