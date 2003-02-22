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Раздел: Авто  
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Volkswagen показал свой самый мощный дизельный кроссовер

Volkswagen показал свой самый мощный дизельный кроссоверПокупателям Touareg V8 TDI доступны два дизайн-пакета.

На автосалоне в Женеве состоится мировая премьера самого мощного дизельного кроссовера в истории Volkswagen - Touareg V8 TDI с двигателем от Audi SQ7. Старт продаж новинки в Европе запланирован на конец мая этого года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Volkswagen Touareg V8 TDI оснащается дизельной «турбовосьмеркой» 4.0, выдающей 421 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента, которые доступны уже с 1000 оборотов в минуту. С нуля до ста километров в час такой «Туарег» разгоняется за 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час.

Покупателям Touareg V8 TDI доступны два дизайн-пакета: стандартный Elegance и Atmosphere. Первый отличается преобладанием холодных, металлических оттенков, второй - теплых, древесных. При этом независимо от исполнения дверные панели будут отделаны кожей. В оснащение кроссовера входит пневмоподвеска, электропривод двери багажника, педали их нержавеющей стали, пакет освещения Light & Sight с автоматическим управлением фарами и 19-дюймовые колеса (для других версий базовыми являются 18-дюймовые).

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Кроме того, Touareg V8 TDI комплектуется системой ночного видения, ассистентом движения в пробках, задними подруливающими колесами, электромеханическими стабилизаторами и матричными фарами IQ.Light.

Volkswagen показал свой самый мощный дизельный кроссовер
Volkswagen показал свой самый мощный дизельный кроссовер



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 Теги: Volkswagen, кроссовер

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