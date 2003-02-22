Раздел: Авто
Сразу несколько моделей Audi стали подключаемыми гибридами
Во время торможения подключаемые гибриды могут рекуперировать до 80 киловатт энергии.
Компания Audi представила гибридные версии сразу нескольких моделей: A8, A7 Sportback, A6 и Q5. Они получили новое обозначение TFSI e, электрогидравлическую тормозную систему и способность проезжать на электротяге до 40 километров в цикле WLTP.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
В зависимости от уровня оснащения для Audi A8, A7 Sportback, A6 и Q5 доступны два варианта настройки силовой установки: смещение в сторону экономии топлива или более высокой отдачи. Для последних также предлагается особый «тюнинг» подвески. Все автомобили оборудованы бензиновым турбодвигателем, интегрированным в трансмиссию электромотором и блоком батарей емкостью 14,1 киловатт-часа.
При плавных замедлениях работает только электромотор, средних - тормозные усилия распределяются между мотором и гидравлической системой. Во время интенсивных торможений, после –0,4 g, работает только гидравлика.
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Силовая установка A8, A7 Sportback, A6 и Q5 из линейки TFSI e может работать в трех режимах: электрическом EV, комбинированном Auto и Hold, когда поддерживается текущий заряд батареи. На основе данных навигационной системы система способна выстроить оптимальный профиль движения и уведомлять водителя о необходимости убрать ногу с педали газа для экономии топлива (для этого используются визуальные уведомления и тактильный отклик).
Компания Audi представила гибридные версии сразу нескольких моделей: A8, A7 Sportback, A6 и Q5. Они получили новое обозначение TFSI e, электрогидравлическую тормозную систему и способность проезжать на электротяге до 40 километров в цикле WLTP.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
В зависимости от уровня оснащения для Audi A8, A7 Sportback, A6 и Q5 доступны два варианта настройки силовой установки: смещение в сторону экономии топлива или более высокой отдачи. Для последних также предлагается особый «тюнинг» подвески. Все автомобили оборудованы бензиновым турбодвигателем, интегрированным в трансмиссию электромотором и блоком батарей емкостью 14,1 киловатт-часа.
При плавных замедлениях работает только электромотор, средних - тормозные усилия распределяются между мотором и гидравлической системой. Во время интенсивных торможений, после –0,4 g, работает только гидравлика.
Читайте также: В Европе остановят продажи одной из моделей Audi
Силовая установка A8, A7 Sportback, A6 и Q5 из линейки TFSI e может работать в трех режимах: электрическом EV, комбинированном Auto и Hold, когда поддерживается текущий заряд батареи. На основе данных навигационной системы система способна выстроить оптимальный профиль движения и уведомлять водителя о необходимости убрать ногу с педали газа для экономии топлива (для этого используются визуальные уведомления и тактильный отклик).
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