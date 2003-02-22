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Раздел: Авто  
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Сразу несколько моделей Audi стали подключаемыми гибридами

Сразу несколько моделей Audi стали подключаемыми гибридамиВо время торможения подключаемые гибриды могут рекуперировать до 80 киловатт энергии.

Компания Audi представила гибридные версии сразу нескольких моделей: A8, A7 Sportback, A6 и Q5. Они получили новое обозначение TFSI e, электрогидравлическую тормозную систему и способность проезжать на электротяге до 40 километров в цикле WLTP.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

В зависимости от уровня оснащения для Audi A8, A7 Sportback, A6 и Q5 доступны два варианта настройки силовой установки: смещение в сторону экономии топлива или более высокой отдачи. Для последних также предлагается особый «тюнинг» подвески. Все автомобили оборудованы бензиновым турбодвигателем, интегрированным в трансмиссию электромотором и блоком батарей емкостью 14,1 киловатт-часа.

При плавных замедлениях работает только электромотор, средних - тормозные усилия распределяются между мотором и гидравлической системой. Во время интенсивных торможений, после –0,4 g, работает только гидравлика.

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Силовая установка A8, A7 Sportback, A6 и Q5 из линейки TFSI e может работать в трех режимах: электрическом EV, комбинированном Auto и Hold, когда поддерживается текущий заряд батареи. На основе данных навигационной системы система способна выстроить оптимальный профиль движения и уведомлять водителя о необходимости убрать ногу с педали газа для экономии топлива (для этого используются визуальные уведомления и тактильный отклик).


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 Теги: Audi, гибрид

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Сегодня, 23:36 » Автор: Эдгар Букмирза
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