Раздел: Авто
Peugeot 208 получил инновационное обновление
Новинка отличается от предшественника дизайном, интерьером и начинкой.
Компания Peugeot рассекретила обновленный хэтчбек 208. Модель сильно отличается от предыдущей версии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Новый Peugeot 208 получил платформу CMP, что сделало авто на 30 килограммов легче. Авто оснащено воздухозаборниками с электронным управлением и улучшенной подвеской.
Внешне 208-й стал более спортивным. Дизайнеры сместили лобовое стекло в задней части авто и оснастили новинку агрессивной светодиодной оптикой.
Автомобиль получил салон i-Cockpit нового поколения и 3D приборную панель. Данные на ней отображаются в "голографической форме". Доступные варианты центрального экрана с диагональю пять, семь или десять дюймов.
Обновленный Peugeot 208 доступен с бензиновыми двигателями мощностью 75, 100 и 130 сил, а также дизельным мором. Кроме того, появилась электрическая версия авто с установкой в 100 киловатт.
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В продаже обновленный хэтчбек должен появится осенью 2019 года.
Компания Peugeot рассекретила обновленный хэтчбек 208. Модель сильно отличается от предыдущей версии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Новый Peugeot 208 получил платформу CMP, что сделало авто на 30 килограммов легче. Авто оснащено воздухозаборниками с электронным управлением и улучшенной подвеской.
Внешне 208-й стал более спортивным. Дизайнеры сместили лобовое стекло в задней части авто и оснастили новинку агрессивной светодиодной оптикой.
Автомобиль получил салон i-Cockpit нового поколения и 3D приборную панель. Данные на ней отображаются в "голографической форме". Доступные варианты центрального экрана с диагональю пять, семь или десять дюймов.
Обновленный Peugeot 208 доступен с бензиновыми двигателями мощностью 75, 100 и 130 сил, а также дизельным мором. Кроме того, появилась электрическая версия авто с установкой в 100 киловатт.
Читайте также: Volkswagen модифицировал модель T-Roc
В продаже обновленный хэтчбек должен появится осенью 2019 года.
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