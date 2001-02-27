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Раздел: Авто  
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Toyota представила новые модификации модели Corolla

Toyota представила новые модификации модели Corolla Автомобиль получил «спортивную» и «вседорожную» версии.

После успешного запуска в серийное производство Toyota Corolla, японская марка представила две новые модификации - спортивную Toyota Corolla GR SPORT и «вседорожную» Toyota Corolla TREK, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Первая из них версия GR Sport отличается только агрессивным внешним видом, «спортивностикоторому» добавляет стильная темная решетка радиатора, аэродинамический обвес, новые боковые пороги и передний бампер. В базовой комплектации будет доступна светодиодная головная оптика, а также 18-дюймовые колесные диски.

В интерьере дизайнеры особое внимание уделили деталям. На спортивных сиденьях и внутренней отделке появилась яркая прострочка.

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Модификация от GR доступна покупателям в кузовах Hatchback и Touring Sports. Продажи модели в Европе намечены на январе следующего года.

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 Теги: Toyota, Corolla

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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