Раздел: Авто
Citroen готовит обновление модели C3-XR
Премьера нового автомобиля состоится этой весной.
Французская марка Citroen сообщает, что обновлённый компактный кроссовер Citroen C3-XR будет готов выйти на рынок 14 марта текущего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
За месяц, прошедший с момента презентации, кроссвен существенно поменялся внешне и теперь стал больше походить на полноразмерный паркетник марки. В интерьере появилась совершенно новая передняя панель с попарными дефлекторами вентиляционной системы. Помимо этого, иначе оформлена центральная консоль, а информационно-развлекательная система управляется теперь с помощью сенсора. Стоит отметить, что двухцветная обшивка салона со вставками из кожи очень напоминает версии C4 Aircross и C5 Aircross.
Моторную линейку C3-XR сократил до двух вариантов. Первый - 1,2-литровый турбомотор, мощность которого составляет 116 л.с., и второй - 1,6-литровый атмосферный агрегат мощностью 117л.с. Бензиновый 1.6 Turbo после обновления кросса не предусмотрен. В качестве трансмиссии можно выбрать между 5-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. В модели используется безальтернативный передний монопривод.]AvtoDream[/url].
За месяц, прошедший с момента презентации, кроссвен существенно поменялся внешне и теперь стал больше походить на полноразмерный паркетник марки. В интерьере появилась совершенно новая передняя панель с попарными дефлекторами вентиляционной системы. Помимо этого, иначе оформлена центральная консоль, а информационно-развлекательная система управляется теперь с помощью сенсора. Стоит отметить, что двухцветная обшивка салона со вставками из кожи очень напоминает версии C4 Aircross и C5 Aircross.
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Моторную линейку C3-XR сократил до двух вариантов. Первый - 1,2-литровый турбомотор, мощность которого составляет 116 л.с., и второй - 1,6-литровый атмосферный агрегат мощностью 117л.с. Бензиновый 1.6 Turbo после обновления кросса не предусмотрен. В качестве трансмиссии можно выбрать между 5-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. В модели используется безальтернативный передний монопривод.
Французская марка Citroen сообщает, что обновлённый компактный кроссовер Citroen C3-XR будет готов выйти на рынок 14 марта текущего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
За месяц, прошедший с момента презентации, кроссвен существенно поменялся внешне и теперь стал больше походить на полноразмерный паркетник марки. В интерьере появилась совершенно новая передняя панель с попарными дефлекторами вентиляционной системы. Помимо этого, иначе оформлена центральная консоль, а информационно-развлекательная система управляется теперь с помощью сенсора. Стоит отметить, что двухцветная обшивка салона со вставками из кожи очень напоминает версии C4 Aircross и C5 Aircross.
Моторную линейку C3-XR сократил до двух вариантов. Первый - 1,2-литровый турбомотор, мощность которого составляет 116 л.с., и второй - 1,6-литровый атмосферный агрегат мощностью 117л.с. Бензиновый 1.6 Turbo после обновления кросса не предусмотрен. В качестве трансмиссии можно выбрать между 5-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. В модели используется безальтернативный передний монопривод.]AvtoDream[/url].
За месяц, прошедший с момента презентации, кроссвен существенно поменялся внешне и теперь стал больше походить на полноразмерный паркетник марки. В интерьере появилась совершенно новая передняя панель с попарными дефлекторами вентиляционной системы. Помимо этого, иначе оформлена центральная консоль, а информационно-развлекательная система управляется теперь с помощью сенсора. Стоит отметить, что двухцветная обшивка салона со вставками из кожи очень напоминает версии C4 Aircross и C5 Aircross.
Читайте также: Toyota представила новые модификации модели Corolla
Моторную линейку C3-XR сократил до двух вариантов. Первый - 1,2-литровый турбомотор, мощность которого составляет 116 л.с., и второй - 1,6-литровый атмосферный агрегат мощностью 117л.с. Бензиновый 1.6 Turbo после обновления кросса не предусмотрен. В качестве трансмиссии можно выбрать между 5-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. В модели используется безальтернативный передний монопривод.
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