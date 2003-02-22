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Раздел: Авто  
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Citroen готовит обновление модели C3-XR

Citroen готовит обновление модели C3-XR Премьера нового автомобиля состоится этой весной.

Французская марка Citroen сообщает, что обновлённый компактный кроссовер Citroen C3-XR будет готов выйти на рынок 14 марта текущего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

За месяц, прошедший с момента презентации, кроссвен существенно поменялся внешне и теперь стал больше походить на полноразмерный паркетник марки. В интерьере появилась совершенно новая передняя панель с попарными дефлекторами вентиляционной системы. Помимо этого, иначе оформлена центральная консоль, а информационно-развлекательная система управляется теперь с помощью сенсора. Стоит отметить, что двухцветная обшивка салона со вставками из кожи очень напоминает версии C4 Aircross и C5 Aircross.

Моторную линейку C3-XR сократил до двух вариантов. Первый - 1,2-литровый турбомотор, мощность которого составляет 116 л.с., и второй - 1,6-литровый атмосферный агрегат мощностью 117л.с. Бензиновый 1.6 Turbo после обновления кросса не предусмотрен. В качестве трансмиссии можно выбрать между 5-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. В модели используется безальтернативный передний монопривод.]AvtoDream[/url].

За месяц, прошедший с момента презентации, кроссвен существенно поменялся внешне и теперь стал больше походить на полноразмерный паркетник марки. В интерьере появилась совершенно новая передняя панель с попарными дефлекторами вентиляционной системы. Помимо этого, иначе оформлена центральная консоль, а информационно-развлекательная система управляется теперь с помощью сенсора. Стоит отметить, что двухцветная обшивка салона со вставками из кожи очень напоминает версии C4 Aircross и C5 Aircross.

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Моторную линейку C3-XR сократил до двух вариантов. Первый - 1,2-литровый турбомотор, мощность которого составляет 116 л.с., и второй - 1,6-литровый атмосферный агрегат мощностью 117л.с. Бензиновый 1.6 Turbo после обновления кросса не предусмотрен. В качестве трансмиссии можно выбрать между 5-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. В модели используется безальтернативный передний монопривод.

Citroen готовит обновление модели C3-XR


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 Теги: Citroen, C3-XR

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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