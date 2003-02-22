Раздел: Авто
Пикап Ford Ranger получил мощную модификацию
Тюнинг увеличил мощность автомобиля.
Команда тюнеров из Hennessey Perfomance добавили агрессии во внешний вид и увеличили мощность пикапа Ford Ranger до 300 л.с, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Перед настройкой какого-либо транспортного средства важно знать, с чего начинать.
Это видео от Hennessey Performance демонстрирует базовые результаты динамометрического тестирования компании для пикапа Ford Ranger 2019 года. У знаменитого тюнера уже есть пакет обновлений для грузовика Ford среднего размера.
Hennessey показывает Ranger, производящий 243 лошадиных силы (181 киловатт) и 363 Нм крутящего момента на с приводом на задние колеса. Для сравнения, номинальные запасы грузовика составляют 270 л.с. (201 кВт) и 420 Нм.
Это составляет 10% потерю в лошадиных силах и 13% уменьшение крутящего момента.
Даже в стандартном виде Ranger звучит не так уж плохо. Из-под капота доносится тонкий свист и нота двигателя звучит мельче, чем можно было бы ожидать, если бы объем двигателя не составлял всего 2,3 литра.
Тюнинг-пакет Hennessey для Ranger развивает мощность 2,3-литрового двигателя до 300 л.с. (224 кВт) и крутящий момент 508 Нм. Твики включают в себя индукционную систему с высоким расходом, выхлопную трубу из нержавеющей стали и переработанное программное обеспечение для управления двигателем.
В качестве дополнительной опции, тюнер предлагает обновление для бездорожья, благодаря которому Ranger выглядит намного злее. Эти грузовики имеют передний и задний бамперы в стиле VelociRaptor от Hennesey, в дополнение к болтам на крыле, чтобы сделать арки шире.
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Пикапы передвигаются на 18-дюймовых 10-спицевых колесах с 33-дюймовыми шинами Toyo для бездорожья. Комплект выравнивания передней подвески также является частью дополнительного оборудования. Если Ford не привезет Ranger Raptor в США, то эти модификации могут стать лучшим вариантом.
Команда тюнеров из Hennessey Perfomance добавили агрессии во внешний вид и увеличили мощность пикапа Ford Ranger до 300 л.с, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Перед настройкой какого-либо транспортного средства важно знать, с чего начинать.
Это видео от Hennessey Performance демонстрирует базовые результаты динамометрического тестирования компании для пикапа Ford Ranger 2019 года. У знаменитого тюнера уже есть пакет обновлений для грузовика Ford среднего размера.
Hennessey показывает Ranger, производящий 243 лошадиных силы (181 киловатт) и 363 Нм крутящего момента на с приводом на задние колеса. Для сравнения, номинальные запасы грузовика составляют 270 л.с. (201 кВт) и 420 Нм.
Это составляет 10% потерю в лошадиных силах и 13% уменьшение крутящего момента.
Даже в стандартном виде Ranger звучит не так уж плохо. Из-под капота доносится тонкий свист и нота двигателя звучит мельче, чем можно было бы ожидать, если бы объем двигателя не составлял всего 2,3 литра.
Тюнинг-пакет Hennessey для Ranger развивает мощность 2,3-литрового двигателя до 300 л.с. (224 кВт) и крутящий момент 508 Нм. Твики включают в себя индукционную систему с высоким расходом, выхлопную трубу из нержавеющей стали и переработанное программное обеспечение для управления двигателем.
В качестве дополнительной опции, тюнер предлагает обновление для бездорожья, благодаря которому Ranger выглядит намного злее. Эти грузовики имеют передний и задний бамперы в стиле VelociRaptor от Hennesey, в дополнение к болтам на крыле, чтобы сделать арки шире.
Читайте также: Эксперты определили самый популярный электрокар
Пикапы передвигаются на 18-дюймовых 10-спицевых колесах с 33-дюймовыми шинами Toyo для бездорожья. Комплект выравнивания передней подвески также является частью дополнительного оборудования. Если Ford не привезет Ranger Raptor в США, то эти модификации могут стать лучшим вариантом.
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