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Раздел: Авто  
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Rolls-Royce не справляется со сборкой популярной модели

Rolls-Royce не справляется со сборкой популярной моделиПопулярность Cullinan растёт с каждым днём.

Несмотря на увеличение количества специалистов, компания всё равно не справляется со сборкой уже оплаченных машин, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Популярность модели Cullinan растёт с каждым днём. Несмотря на стоимость за кроссовером уже выстроилась очередь. По данным пресс-службы марки, все автомобили уже раскуплены до июля текущего года. Даже увеличение на 200 человек штата специалистов, не помогло компании справиться с резко возросшей на производство нагрузкой.

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Стоит отметить, что появления в продаже нового поколения Rolls-Royce Phantom и Cullinan позволило марке увеличить продажи в прошлом году на 20% - до 4 107 единиц. Напомним, под капотом роскошного кроссовера устанавливается бензиновый мотор объёмом 6,75 литра с двумя турбинами мощностью 571 л.с. Стоимость автомобиля в Великобритании составляет около 250 000 фунтов стерлингов.

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 Теги: Rolls-Royce, сборка, Cullinan

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Сегодня, 10:22 » Автор: Алена Шимко
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