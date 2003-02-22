Раздел: Авто
Rolls-Royce не справляется со сборкой популярной модели
Популярность Cullinan растёт с каждым днём.
Несмотря на увеличение количества специалистов, компания всё равно не справляется со сборкой уже оплаченных машин, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Популярность модели Cullinan растёт с каждым днём. Несмотря на стоимость за кроссовером уже выстроилась очередь. По данным пресс-службы марки, все автомобили уже раскуплены до июля текущего года. Даже увеличение на 200 человек штата специалистов, не помогло компании справиться с резко возросшей на производство нагрузкой.
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Стоит отметить, что появления в продаже нового поколения Rolls-Royce Phantom и Cullinan позволило марке увеличить продажи в прошлом году на 20% - до 4 107 единиц. Напомним, под капотом роскошного кроссовера устанавливается бензиновый мотор объёмом 6,75 литра с двумя турбинами мощностью 571 л.с. Стоимость автомобиля в Великобритании составляет около 250 000 фунтов стерлингов.
Несмотря на увеличение количества специалистов, компания всё равно не справляется со сборкой уже оплаченных машин, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Популярность модели Cullinan растёт с каждым днём. Несмотря на стоимость за кроссовером уже выстроилась очередь. По данным пресс-службы марки, все автомобили уже раскуплены до июля текущего года. Даже увеличение на 200 человек штата специалистов, не помогло компании справиться с резко возросшей на производство нагрузкой.
Читайте также: В Rolls-Royce хотят создать автономную модель авто
Стоит отметить, что появления в продаже нового поколения Rolls-Royce Phantom и Cullinan позволило марке увеличить продажи в прошлом году на 20% - до 4 107 единиц. Напомним, под капотом роскошного кроссовера устанавливается бензиновый мотор объёмом 6,75 литра с двумя турбинами мощностью 571 л.с. Стоимость автомобиля в Великобритании составляет около 250 000 фунтов стерлингов.
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