В США выбрали наиболее выгодный по обслуживанию электрокар

Hyundai Kona Electric отметили в США.



Hyundai Kona Electric назвали самым выгодным электрокаром в США, передает



Недавно вышедший на рынок электрокроссовер Hyundai Kona Electric уже получил множество положительных оценок по всему миру, как недорогое авто по конкурентоспособной цене с большим запасом хода и минимальным количеством нареканий. И вот в издании InsideEVs обнаружили ещё один плюс в этой машине. Большой плюс!



Наши коллеги посчитали, что Hyundai Kona Electric – самый выгодный электромобиль в Америке. Если точнее, у него идеальное сочетание изначальной цены при покупке и дальнейших затрат на эксплуатацию (большая ёмкость батареи, обеспечивающая запас хода в 415 км по циклу EPA, плюс отличная энергоэффективность), иле же – соотношение между рыночной стоимостью и запасом хода – 145 долларов за одну милю (90 баксов за километр). На втором месте расположился хетч Chevrolet Bolt с результатом 158 у.е. за 1 милю.



Конечно, в случае с Украиной ситуация будет другой (иная цена самого авто и стоимость затрат, в том числе, на электрику), однако в целом в данное исследование полезно и для нас и все же может повлиять на фактор выбора при покупке электрокара и сравнении имеющихся на рынке предложений (в данном случае автомобиль рассматривается на фоне конкурентов, которые “равны везде”).



Читайте также: Эксперты назвали самый выгодный в эксплуатации электрокар



Для справок, купить Hyundai Kona Electric в США можно за 29,9 тыс. долларов (с учётом льготы, без неё машина стоит от 37,4 тыс. долларов).



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Hyundai Kona Electric назвали самым выгодным электрокаром в США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог Недавно вышедший на рынок электрокроссовер Hyundai Kona Electric уже получил множество положительных оценок по всему миру, как недорогое авто по конкурентоспособной цене с большим запасом хода и минимальным количеством нареканий. И вот в издании InsideEVs обнаружили ещё один плюс в этой машине. Большой плюс!Наши коллеги посчитали, что Hyundai Kona Electric – самый выгодный электромобиль в Америке. Если точнее, у него идеальное сочетание изначальной цены при покупке и дальнейших затрат на эксплуатацию (большая ёмкость батареи, обеспечивающая запас хода в 415 км по циклу EPA, плюс отличная энергоэффективность), иле же – соотношение между рыночной стоимостью и запасом хода – 145 долларов за одну милю (90 баксов за километр). На втором месте расположился хетч Chevrolet Bolt с результатом 158 у.е. за 1 милю.Конечно, в случае с Украиной ситуация будет другой (иная цена самого авто и стоимость затрат, в том числе, на электрику), однако в целом в данное исследование полезно и для нас и все же может повлиять на фактор выбора при покупке электрокара и сравнении имеющихся на рынке предложений (в данном случае автомобиль рассматривается на фоне конкурентов, которые “равны везде”).Для справок, купить Hyundai Kona Electric в США можно за 29,9 тыс. долларов (с учётом льготы, без неё машина стоит от 37,4 тыс. долларов).





Загрузка...