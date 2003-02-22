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Раздел: Авто  
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Lamborghini показала обновленный родстер Spyder

Lamborghini показала обновленный родстер SpyderЕсть модификация с мягкой крышей.

Вслед за обновлением купе Lamborghini Huracan показала модернизированный родстер Spyder. Модификация с мягкой крышей получила те же новинки, что и с жёстким верхом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

В январе 2019 года Lamborghini показала обновлённое купе Huracan Evo, а в марте состоится официальный дебют модернизированного родстера Huracan Evo Spyder, который покажут на автосалоне в Женеве. Технически обе модификации одинаковы.

Huracan Evo Spyder оснащён 630-сильным 5,2-литровым V10 с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. С места до 100 км/ч родстер разгоняется за 3,1 секунды (купе - за 2,9 секунды), а максимальная скорость обеих версий одинакова - 325 км/ч. Сухая масса Huracan Evo Spyder составляет 1542 килограмма, тогда как купе весит 1422 килограмма.

Мягкая крыша с электроприводом опускается и поднимается за 17 секунд на скорости до 50 км/ч. При опущенном верхе за спинками сидений поднимаются аэродинамические элементы, снижающие турбулентность в салоне. Также можно опустить отдельно заднее стекло при поднятой крыше. Новый аэродинамический обвес позволил впятеро увеличить уровень прижимной силы, в том числе за счёт изменения конфигурации выхлопной системы и возможности переработать днище ради улучшенной аэродинамики.

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В продажу Lamborghini Huracan Evo Spyder поступит весной 2019 года.
Lamborghini показала обновленный родстер Spyder
Lamborghini показала обновленный родстер Spyder
Lamborghini показала обновленный родстер Spyder
Lamborghini показала обновленный родстер Spyder


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 Теги: Lamborghini, Spyder, родстер

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Сегодня, 14:58 » Автор: Алена Шимко
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