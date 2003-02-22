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Украинцы совершили автопробег на 9-метровом лимузине 90-х годов
С юга на север на стареньком лимузине.
Восемьсот километров – вроде бы не такое уж и большое расстояние. Но вы попробуйте его преодолеть “налегке”! Да еще и по нашим дорогам. Ну а если зимой, то вообще молчим. Тем не менее, одни смельчаки решились на нечто экстремальное – проехать Украину с юга на север на стареньком лимузине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Группа энтузиастов совершила 788-километровый пробег из Мариуполя в Киев на 9-метровом Lincoln Towncar. Причем не по лёгкому, а довольно суровому маршруту – с извилистыми дорогами и множеством выбоин/колдобин. Маршрут пролегал через Волноваху, Днепр, Царичанку и Решетиловку. Передвигались при этом не только днём, но и ночью.
Удивительно, но машина без проблем справилась с испытанием. И участники пробега тоже.
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В пробег участвовал автомобиль 1997 года, в отличном состоянии. Под капотом- 4,6-литровый двигатель.
Восемьсот километров – вроде бы не такое уж и большое расстояние. Но вы попробуйте его преодолеть “налегке”! Да еще и по нашим дорогам. Ну а если зимой, то вообще молчим. Тем не менее, одни смельчаки решились на нечто экстремальное – проехать Украину с юга на север на стареньком лимузине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.
Группа энтузиастов совершила 788-километровый пробег из Мариуполя в Киев на 9-метровом Lincoln Towncar. Причем не по лёгкому, а довольно суровому маршруту – с извилистыми дорогами и множеством выбоин/колдобин. Маршрут пролегал через Волноваху, Днепр, Царичанку и Решетиловку. Передвигались при этом не только днём, но и ночью.
Удивительно, но машина без проблем справилась с испытанием. И участники пробега тоже.
Читайте также: Трамп репетировал речь в лимузине. Видео
В пробег участвовал автомобиль 1997 года, в отличном состоянии. Под капотом- 4,6-литровый двигатель.
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