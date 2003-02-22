Раздел: Авто
Названы электрокары с самым большим запасом хода
Конкурентов обошла Tesla.
На сегодняшний день электромобили Tesla могут проехать наибольшее расстояние среди всех продаваемых в мире моделей без подзарядки, передает Хроника.инфо со ссылкой на autogeek.com.ua.
Уже есть авто, которое на одном заряде проезжают и по 300-400 километров, что также неплохо для Украины, где зарядная инфраструктура пока развита не так сильно, как, к примеру, в некоторых европейских странах.
Судя по составленному немецким сайтом Utopia рейтингу, первую строчку заняла Tesla Model S с 600 км без подзарядки. На втором месте разместилась Tesla Model 3 с 580 км, а тройку лидеров замкнула - Tesla Model X с запасом хода в 565 км.
В общем, первая десятка электромобилей с наибольшим запасом хода выглядит следующим образом:
Tesla Model S - 600 км;
Tesla Model 3 - 580 км;
Tesla Model X - 565 км;
Opel Ampera-e – 520 км;
Hyundai Kona – 480 км;
Kia Niro – 455 км;
Jaguar I-Pace – 420 км;
Renault Zoe - 400 км;
Nissan Leaf - 380 км;
BMW i3/i3s – 310 км.
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Также в этот рейтинг попали Volkswagen e-Golf, который без подзарядки может преодолеть расстояние в 300 км, а также Hyundai Ioniq Electric с показателем в 280 км.
На сегодняшний день электромобили Tesla могут проехать наибольшее расстояние среди всех продаваемых в мире моделей без подзарядки, передает Хроника.инфо со ссылкой на autogeek.com.ua.
Уже есть авто, которое на одном заряде проезжают и по 300-400 километров, что также неплохо для Украины, где зарядная инфраструктура пока развита не так сильно, как, к примеру, в некоторых европейских странах.
Судя по составленному немецким сайтом Utopia рейтингу, первую строчку заняла Tesla Model S с 600 км без подзарядки. На втором месте разместилась Tesla Model 3 с 580 км, а тройку лидеров замкнула - Tesla Model X с запасом хода в 565 км.
В общем, первая десятка электромобилей с наибольшим запасом хода выглядит следующим образом:
Tesla Model S - 600 км;
Tesla Model 3 - 580 км;
Tesla Model X - 565 км;
Opel Ampera-e – 520 км;
Hyundai Kona – 480 км;
Kia Niro – 455 км;
Jaguar I-Pace – 420 км;
Renault Zoe - 400 км;
Nissan Leaf - 380 км;
BMW i3/i3s – 310 км.
Читайте также: BMW создаст электрокары с запасом хода в 700 км
Также в этот рейтинг попали Volkswagen e-Golf, который без подзарядки может преодолеть расстояние в 300 км, а также Hyundai Ioniq Electric с показателем в 280 км.
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