» » Названы электрокары с самым большим запасом хода
Раздел: Авто  
0

Названы электрокары с самым большим запасом хода

Названы электрокары с самым большим запасом ходаКонкурентов обошла Tesla.

На сегодняшний день электромобили Tesla могут проехать наибольшее расстояние среди всех продаваемых в мире моделей без подзарядки, передает Хроника.инфо со ссылкой на autogeek.com.ua.

Уже есть авто, которое на одном заряде проезжают и по 300-400 километров, что также неплохо для Украины, где зарядная инфраструктура пока развита не так сильно, как, к примеру, в некоторых европейских странах.

Судя по составленному немецким сайтом Utopia рейтингу, первую строчку заняла Tesla Model S с 600 км без подзарядки. На втором месте разместилась Tesla Model 3 с 580 км, а тройку лидеров замкнула - Tesla Model X с запасом хода в 565 км.

В общем, первая десятка электромобилей с наибольшим запасом хода выглядит следующим образом:
Tesla Model S - 600 км;
Tesla Model 3 - 580 км;
Tesla Model X - 565 км;
Opel Ampera-e – 520 км;
Hyundai Kona – 480 км;
Kia Niro – 455 км;
Jaguar I-Pace – 420 км;
Renault Zoe - 400 км;
Nissan Leaf - 380 км;
BMW i3/i3s – 310 км.

Читайте также: BMW создаст электрокары с запасом хода в 700 км

Также в этот рейтинг попали Volkswagen e-Golf, который без подзарядки может преодолеть расстояние в 300 км, а также Hyundai Ioniq Electric с показателем в 280 км.
Названы электрокары с самым большим запасом хода


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: электрокары, запас хода, рейтинг

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:10 » Автор: Алена Шимко
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх