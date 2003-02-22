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Ginetta выпустила дорожный суперкар с уникальным V8
Зоны деформации кузова суперкара соответствуют техтребованиям FIA GT3.
Британский производитель спортпрототипов Ginetta разработал суперкар с уникальным двигателем V8, способный набирать свыше 320 километров в час. Публичный дебют пока безымянной модели состоится в начале марта на Женевском автосалоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Основа суперкара Ginetta - карбоновый монокок с интегрированным сиденьями, скрытый под панелями из углепластика. В качестве силовой установки используется спроектированный Ginetta 6.0 V8 с углом развала блока цилиндров 90 градусов и отдачей 608 сил (705 Нм). Компактный и легкий «атмосферник» с блоком из цельного куска алюминия установлен спереди в пределах базы, но сдвинут практически к центру автомобиля, так, что приводные шкивы находятся под дворниками.
Шестиступенчатая секвенталка с подрулевыми лепестками - уникальная разработка фирмы. Она собрана в едином блоке с дифференциалом и соединена с двигателем через короткий карбоновый хвостовик.
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Зоны деформации кузова суперкара соответствуют техтребованиям FIA GT3. Автомобиль оборудован подвеской на двойных поперечных рычагах с пушродами и регулируемыми амортизаторами (задние элементы смонтированы на подрамнике из углепластика), карбоновыми тормозными дисками Alcon, 19-дюймовыми колесами спереди и 20-дюймовыми сзади, а также аэродинамическим обвесом, генерирующим 376 килограммов прижимной силы на 160 километрах в час. McLaren P1 на такой скорости создает прижимную силу около 200 килограммов.
Британский производитель спортпрототипов Ginetta разработал суперкар с уникальным двигателем V8, способный набирать свыше 320 километров в час. Публичный дебют пока безымянной модели состоится в начале марта на Женевском автосалоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Основа суперкара Ginetta - карбоновый монокок с интегрированным сиденьями, скрытый под панелями из углепластика. В качестве силовой установки используется спроектированный Ginetta 6.0 V8 с углом развала блока цилиндров 90 градусов и отдачей 608 сил (705 Нм). Компактный и легкий «атмосферник» с блоком из цельного куска алюминия установлен спереди в пределах базы, но сдвинут практически к центру автомобиля, так, что приводные шкивы находятся под дворниками.
Шестиступенчатая секвенталка с подрулевыми лепестками - уникальная разработка фирмы. Она собрана в едином блоке с дифференциалом и соединена с двигателем через короткий карбоновый хвостовик.
Читайте также: Британский производитель спортпрототипов выпустит конкурента топовым моделям Aston Martin
Зоны деформации кузова суперкара соответствуют техтребованиям FIA GT3. Автомобиль оборудован подвеской на двойных поперечных рычагах с пушродами и регулируемыми амортизаторами (задние элементы смонтированы на подрамнике из углепластика), карбоновыми тормозными дисками Alcon, 19-дюймовыми колесами спереди и 20-дюймовыми сзади, а также аэродинамическим обвесом, генерирующим 376 килограммов прижимной силы на 160 километрах в час. McLaren P1 на такой скорости создает прижимную силу около 200 килограммов.
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