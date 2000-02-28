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Раздел: Авто  
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Lamborghini Huracan Evo эволюционировал в родстер

Lamborghini Huracan Evo эволюционировал в родстерРодстер Lamborghini Huracan Evo оснащается модернизированным V10 объемом 5,2 л..

Компания Lamborghini продолжает обновление семейства Huracan: вторым в очереди на рестайлинг стала открытая версия Spyder. За возможность прокатиться без крыши со скоростью 325 км/ч придется заплатить сотни тысяч евро.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Главным отличием родстера от купе стал мягкий верх с электрогидравлическим приводом. Опустить или поднять крышу он позволяет за 17 секунд, а сделать это можно на скорости до 50 км/ч. За акустический и воздушный комфорт в салоне отвечают два дополнительных обтекателя.

Как и купе, родстер Lamborghini Huracan Evo оснащается модернизированным V10 объемом 5,2 л. Развивает он в обоих случаях 640 л.с. и 600 Нм крутящего момента, но если купе способно набрать 100 км/ч за 2,9 с, а 200 км/ч - за 9 секунд, то родстеру потребуется 3,1 с и 9,3 с соответственно. Объясняется это увеличившимся за счет превращения в родстер весом: открытая версия потяжелела на 120 кг.

Мотор на новом родстере работает вместе с семиступенчатым роботом, системой полного привода и самоблокирующимся дифференциалом. Помогают ему полноуправляемое шасси и особая адаптивная система управления бортовой электроникой. Кроме того, для родстера сделали более комфортабельным "шоссейный" режим ее работы (еще есть спортивный и трековый).

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Как и в случае с купе, родстер можно будет опознать по доработанной передней части с новым сплиттером, новому заднему диффузору с двумя оконечниками выхлопной системы вместо четырех, а также новой центральной консоли в салоне с большим сенсорным экраном.

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 Теги: Lamborghini Huracan Evo, родстер

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Вчера, 23:38 » Автор: Эдгар Букмирза
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