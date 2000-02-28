Раздел: Авто
Европейские эксперты заподозрили BMW в манипуляциях
Баварскую компанию поймали за превышение экологических норм.
Компания BMW установила некорректное программное обеспечение для управления двигателем на 7 965 своих автомобилей. Из-за ошибки ПО для контроля двигателя, ответственного за обработку выхлопных газов, вредные выбросы превысили допустимые показатели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В результате прокуратура Мюнхена назначила штраф в размере 8,5 млн евро за административное правонарушение, связанное с халатностью в контроле качества. Отметим, что расследование в отношении баварского бренда стартовало еще в 2018 году.
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Причиной послужили подозрения в использовании обманного устройства, имеющего много общего с тем, которые ранее использовались концерном Volkswagen Group. В результате расследования следователи не нашли доказательств использования спецустройств, также не было отмечено преднамеренной халатности со стороны сотрудников BMW.
Компания BMW установила некорректное программное обеспечение для управления двигателем на 7 965 своих автомобилей. Из-за ошибки ПО для контроля двигателя, ответственного за обработку выхлопных газов, вредные выбросы превысили допустимые показатели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В результате прокуратура Мюнхена назначила штраф в размере 8,5 млн евро за административное правонарушение, связанное с халатностью в контроле качества. Отметим, что расследование в отношении баварского бренда стартовало еще в 2018 году.
Читайте также: Lamborghini Huracan Evo эволюционировал в родстер
Причиной послужили подозрения в использовании обманного устройства, имеющего много общего с тем, которые ранее использовались концерном Volkswagen Group. В результате расследования следователи не нашли доказательств использования спецустройств, также не было отмечено преднамеренной халатности со стороны сотрудников BMW.
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