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Раздел: Авто  
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Европейские эксперты заподозрили BMW в манипуляциях

Европейские эксперты заподозрили BMW в манипуляциях Баварскую компанию поймали за превышение экологических норм.

Компания BMW установила некорректное программное обеспечение для управления двигателем на 7 965 своих автомобилей. Из-за ошибки ПО для контроля двигателя, ответственного за обработку выхлопных газов, вредные выбросы превысили допустимые показатели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В результате прокуратура Мюнхена назначила штраф в размере 8,5 млн евро за административное правонарушение, связанное с халатностью в контроле качества. Отметим, что расследование в отношении баварского бренда стартовало еще в 2018 году.

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Причиной послужили подозрения в использовании обманного устройства, имеющего много общего с тем, которые ранее использовались концерном Volkswagen Group. В результате расследования следователи не нашли доказательств использования спецустройств, также не было отмечено преднамеренной халатности со стороны сотрудников BMW.

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 Теги: BMW, экологические нормы

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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