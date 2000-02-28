Названы главные факторы, которые нужно проверить при покупке авто

Простая проверка поможет вычислить автомобиль с проблемами.



Эксперты представили несколько признаков, по которым можно вычислить проблемный автомобиль, сообщает



Специалисты составили список признаков, указывающих на проблемы в автомобиле, которые пригодятся тем, кто планирует покупку машины на вторичном рынке.



Так, в первую очередь необходимо обратить внимание на документы. В результате можно выяснить, количестве владельцев, «пробить» авто по базе данных и ознакомиться с данными о пробеге. Если продавец отказывается предоставить эти данные - лучше не соглашаться на осмотр.



Но, если до этого все же дошло, тогда нужно внимательно изучить дверные проемы, в том числе с помощью толщиномера. Если показатель превышает 200 мк, значит автомобиль попадал в ДТП и после красился. При показателе 350-400 мк предполагается наличие серьезного ремонта кузова.



Также на участие в ДТП указывает маркировка стекол, в том случае если на одном из них данные отличаются. Также эксперты отмечают, что не лишней будет и проверка лонжеронов на предмет ремонта. Если покупатель что-то обнаружит - лучше отказаться от выбора в пользу такого авто.



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Кроме прочего необходимо обратить внимание на работоспособность и надежность подушек и ремней безопасности, а состояние двигателя можно определить по цвету выхлопных газов. Во время тест-драйва подержанного автомобиля нужно проверить работу трансмиссии, чтобы не было «пинков» или заминок.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Эксперты представили несколько признаков, по которым можно вычислить проблемный автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream Специалисты составили список признаков, указывающих на проблемы в автомобиле, которые пригодятся тем, кто планирует покупку машины на вторичном рынке.Так, в первую очередь необходимо обратить внимание на документы. В результате можно выяснить, количестве владельцев, «пробить» авто по базе данных и ознакомиться с данными о пробеге. Если продавец отказывается предоставить эти данные - лучше не соглашаться на осмотр.Но, если до этого все же дошло, тогда нужно внимательно изучить дверные проемы, в том числе с помощью толщиномера. Если показатель превышает 200 мк, значит автомобиль попадал в ДТП и после красился. При показателе 350-400 мк предполагается наличие серьезного ремонта кузова.Также на участие в ДТП указывает маркировка стекол, в том случае если на одном из них данные отличаются. Также эксперты отмечают, что не лишней будет и проверка лонжеронов на предмет ремонта. Если покупатель что-то обнаружит - лучше отказаться от выбора в пользу такого авто.Кроме прочего необходимо обратить внимание на работоспособность и надежность подушек и ремней безопасности, а состояние двигателя можно определить по цвету выхлопных газов. Во время тест-драйва подержанного автомобиля нужно проверить работу трансмиссии, чтобы не было «пинков» или заминок.





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