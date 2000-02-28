Раздел: Авто
Названы главные факторы, которые нужно проверить при покупке авто
Простая проверка поможет вычислить автомобиль с проблемами.
Эксперты представили несколько признаков, по которым можно вычислить проблемный автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Специалисты составили список признаков, указывающих на проблемы в автомобиле, которые пригодятся тем, кто планирует покупку машины на вторичном рынке.
Так, в первую очередь необходимо обратить внимание на документы. В результате можно выяснить, количестве владельцев, «пробить» авто по базе данных и ознакомиться с данными о пробеге. Если продавец отказывается предоставить эти данные - лучше не соглашаться на осмотр.
Но, если до этого все же дошло, тогда нужно внимательно изучить дверные проемы, в том числе с помощью толщиномера. Если показатель превышает 200 мк, значит автомобиль попадал в ДТП и после красился. При показателе 350-400 мк предполагается наличие серьезного ремонта кузова.
Также на участие в ДТП указывает маркировка стекол, в том случае если на одном из них данные отличаются. Также эксперты отмечают, что не лишней будет и проверка лонжеронов на предмет ремонта. Если покупатель что-то обнаружит - лучше отказаться от выбора в пользу такого авто.
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Кроме прочего необходимо обратить внимание на работоспособность и надежность подушек и ремней безопасности, а состояние двигателя можно определить по цвету выхлопных газов. Во время тест-драйва подержанного автомобиля нужно проверить работу трансмиссии, чтобы не было «пинков» или заминок.
Эксперты представили несколько признаков, по которым можно вычислить проблемный автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Специалисты составили список признаков, указывающих на проблемы в автомобиле, которые пригодятся тем, кто планирует покупку машины на вторичном рынке.
Так, в первую очередь необходимо обратить внимание на документы. В результате можно выяснить, количестве владельцев, «пробить» авто по базе данных и ознакомиться с данными о пробеге. Если продавец отказывается предоставить эти данные - лучше не соглашаться на осмотр.
Но, если до этого все же дошло, тогда нужно внимательно изучить дверные проемы, в том числе с помощью толщиномера. Если показатель превышает 200 мк, значит автомобиль попадал в ДТП и после красился. При показателе 350-400 мк предполагается наличие серьезного ремонта кузова.
Также на участие в ДТП указывает маркировка стекол, в том случае если на одном из них данные отличаются. Также эксперты отмечают, что не лишней будет и проверка лонжеронов на предмет ремонта. Если покупатель что-то обнаружит - лучше отказаться от выбора в пользу такого авто.
Читайте также: Европейские эксперты заподозрили BMW в манипуляциях
Кроме прочего необходимо обратить внимание на работоспособность и надежность подушек и ремней безопасности, а состояние двигателя можно определить по цвету выхлопных газов. Во время тест-драйва подержанного автомобиля нужно проверить работу трансмиссии, чтобы не было «пинков» или заминок.
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